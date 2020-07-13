《異動股》比亞迪炒高近８％，新車型為全球首款搭載華為５Ｇ技術

《經濟通通訊社１３日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升７﹒５７％，報８３﹒１５

元，盤中最高見８３﹒８元創近１１年高；成交約６０５萬股，涉資４﹒９４億元。

Ａ股（深：００２５９４）現價９３﹒６７元人民幣，升４﹒６７元人民幣，或升５﹒２５

％，成交１５﹒１６億元人民幣，涉及１６１９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２４﹒８２％。

集團王朝旗艦車型－漢正式上市，售價２１﹒９８萬人民幣起。新車定位為新能源轎跑車型

，共推出三款純電動車型和一款插電式混合動力車型。其中，漢ＥＶ將搭載比亞迪自主研發的「

刀片電池」，綜合續航突破６００公里。是全球首款搭載刀片電池的新能源轎車，更是全球首款

搭載華為５Ｇ技術量產車型。

現時，恆生指數報２５７３４，升７點或升０﹒０３％，主板成交３７２﹒２６億元。國企

指數報１０５２１，跌２０點或跌０﹒１９％。

上證綜合指數報３３７７，跌５點或跌０﹒１６％，成交２０６９﹒８７億元人民幣。深證

成份指數報１３８３８，升１６７點或升１﹒２３％，成交２９７２﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪股份（０１２１１） ８３﹒１５元 升７﹒５７％

吉利汽車 （００１７５） １７﹒９０元 升１﹒７０％

東風集團 （００４８９） ５﹒０８元 升０﹒９９％

中升控股 （００８８１） ４８﹒６５元 升２﹒２１％

美東汽車 （０１２６８） ２２﹒８０元 升３﹒６４％



華晨中國 （０１１１４） ８﹒８２元 升１﹒９７％

北京汽車 （０１９５８） ３﹒８３元 跌０﹒５２％

長城汽車 （０２３３３） ６﹒６０元 升３﹒９４％

易鑫集團 （０２８５８） ２﹒０１元 升２﹒０３％

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（ｎｓ）

