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13/07/2020 16:25

【華為風波】英國電訊：可於五年內移除所有華為設備

　　《經濟通通訊社１３日專訊》英國電訊行政總裁詹森今日接受英國廣播公司電台訪問時表示
，英國政府不要急於在５Ｇ網絡上移除中國電訊設備商華為的設備，並警告即時移除設備會導致
服務中斷，以及出現網絡安全問題。
　　詹森強調如果需要完全排除華為設備，最少需要５年，最好需要７年，而如果英國政府規定
電訊商５年內移除相關設備，必須確保不會出現短期風險。（ａｌ）

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