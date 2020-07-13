【Ａ股外援】中金公司預計下半年將有１５００億元外資流入Ａ股

《經濟通通訊社１３日專訊》中金公司首席策略師、董事總經理王漢鋒昨日（１２日）在「

新華社快看周末直播間」表示，從數據來看，年初至今北向資金流入Ａ股體量、節奏與往年基本

一致，下半年整體上預估還將有１５００億元人民幣規模資金流入。

目前，無論是從外資對中國市場的整體看法，還是從中國資產佔海外資金的比例來看，未來

外資流入Ａ股市場還是一個非常大的趨勢，非常值得重視。（ｌｃ）

