《午市前瞻》中港股成交高企反映「市底」強，短期上望２６２００

《經濟通通訊社１３日專訊》美股三大指數上周五（１０日）全線上升，其中道指升勢最

強漲３６９點，納指再創新高。Ａ股方面今日表現亦理想，深證與上證指數齊升，牽動港股今日

早市造好。恆指今早高開１２１點報２５８４８，隨後高見升至２５９４０點位置後回落，一度

仁低見２５７１５，臨近中午收市前回升，曾見２５９７５，最終半日收報２５９６３點，升２

３５點或升０﹒９２％，逼近２５０天線（２６０５４點），主板成交９００﹒２５億元。國企

指數報１０６３８點，升９６點或升０﹒９２％。

Ａ股方面亦造好，上證綜合指數報３４２６點，升４２點或升１﹒２７％，成交４１４０﹒

４４億元人民幣。深證成分指數報１４０４２點，升３７１點或升２﹒７２％，成交５７２４﹒

４７億元人民幣。

藍籌股方面，匯控（００００５）升３﹒３％，報３７﹒６元，而騰訊（００７００）、友

邦（０１２９９）等於早段曾微跌後回升，前者半日升０﹒２７％報５４８元，後者升０﹒４７

％報７５﹒４５元。而其他重磅股方面，香港交易所（００３８８）升０﹒２２％，報３６４﹒

６元；中國移動（００９４１）升０﹒０９％，報５４﹒９５元。



＊美財金官員反對制裁港金融體系，穩定銀行股＊



銀行股方面，據報美國官員就中國在港施行《港區國安法》開會，財金官員指如對香港金融

體系作出重大制裁，不但重創香港企業與消費者，且會打擊美國與西方國家因此反對有關建議，

穩定銀行板塊氣氛。「大小象」齊升，「大象」匯控升３﹒３％，報３７﹒６元；「小象」恆生

銀行（０００１１）升０﹒５４％，報１２９﹒９元；渣打集團（０２８８８）升２﹒６５％，

報４２﹒６５元；東亞銀行（０００２３）升１﹒１３％，報１７﹒９元。惟中銀香港（０２３

８８）跌０﹒２２％，報２２﹒９元。

內地農業農村部、財政部發布今年重點強農惠農政策，對具有種畜禽生產經營許可證的種豬

場及年出欄５００頭以上的規模豬場給予貸款貼息支持。中糧肉食（０１６１０）升１５﹒１８

％，報３﹒４９元；萬洲國際（００２８８）升５﹒１１％，報７﹒４１元；雨潤食品（０１０

６８）升４﹒８４％，報０﹒６５元；惠生國際（０１３４０）升７﹒２７％，報０﹒０５９元

；普甜食品（０１６９９）跌０﹒５４％，報０﹒１８５元。

油股方面，「三桶油」齊升撐市。中石油（００８５７）升２﹒１７％，報２﹒８２元；中

海油（００８８３）升３％，報８﹒９３元；中石化（００３８６）升０﹒８８％，報３﹒４４

元。ＯＰＥＣ＋主要成員國預訂本周三（１５日）召開視像會議，討論目前及未來的原油產量。

目前ＯＰＥＣ＋每日減產９７０萬桶，效期到７月底止。



＊新冠疫苗有進展帶起醫藥股，康希諾升近１１％＊



醫藥方面研發新冠肺炎疫苗上有進展，包括康希諾（０６１８５）就重組新型冠狀病毒疫苗

研發欲招募４萬名志願者疫苗３期試驗，料明年初每年可生產１億至２億劑新冠病毒疫苗。其股

價升１０﹒９１％，報２５０元；開拓藥業（０９９３９）公布，與Ａｐｐｌｉｅｄ Ｂｉｏｌ

ｏｇｙ Ｉｎｃ（ＡＢＩ）訂立臨床試驗研究協議，聘請其進行治療新型冠狀病毒肺炎藥物研究

，股價升１８﹒６６％，報１７﹒０４元。其他醫藥股方面，復宏漢霖 Ｂ（０２６９６）升１

１﹒３％，報６４元；藥明生物（０２２６９）升６﹒８１％，報１５５﹒３元；君實生物－Ｂ

（０１８７７）升３﹒７３％，報６１﹒１５元；石藥（０１０９３）半日升５﹒５２％報１６

﹒０６元。

手機股方面，雖然國信通院公布今年６月國內手機市場總體出貨量２８６３萬部，同比下降

１６﹒６％；１至６月，國內手機市場總體出貨量累計１﹒５３億部，同比下降１７﹒７％。上

上述數據無阻手機板塊升勢。鴻騰（０６０８８）升７﹒８％，報４﹒４２元；比亞迪電子（０

０２８５）升５﹒４３％，報２３﹒３元；瑞聲科技（０２０１８）升２﹒６８％，報６１﹒４

元；舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒５５％，報１４５元；高偉電子（０１４１５）升１﹒

７％，報３﹒５９元；丘鈦科技（０１４７８）升０﹒６７％，報１２﹒１元。

而軟件即服務ｓａａｓ概念股則個別發展，金蝶國際（００２６８）料截至今年上半年業績

轉盈為虧，將錄得介乎約２億至至約３億人民幣虧損，雖然其獲富瑞予其「買入」投資評級，目

標價１５﹒５７元，但仍收跌６﹒７４％，報１８元；其他概念股方面，微盟集團（０２０１３

）跌１﹒８８％，報１２﹒５６元；金山軟件（０３８８８）升１﹒４３％，報４６﹒１５元；

中國有贊（０８０８３）升２﹒７６％，報１﹒４９元；中國軟件國際（００３５４）升３﹒４

１％，報６﹒３６元。

汽車股受捧，比亞迪（０１２１１）半日升１１﹒６４％，報８６﹒３０元。集團王朝旗艦

車型－漢正式上市，售價２１﹒９８萬人民幣起。新車定位為新能源轎跑車型，共推出三款純電

動車型和一款插電式混合動力車型。其中，漢ＥＶ將搭載比亞迪自主研發的「刀片電池」，綜合

續航突破６００公里。是全球首款搭載刀片電池的新能源轎車，更是全球首款搭載華為５Ｇ技術

量產車型。吉利汽車（００１７５）報１９﹒１８元急８﹒９８％，為升幅最大恆指成分股。



＊羅尚沛：阿里巴巴追落後可趁調整吸納＊



港股本日上午穩步回升。中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛向《經濟通通訊社》表示，

他認為大市短中期依然向好，「市底」仍強。首先中港股市仍見資金湧入，Ａ股全日成交維持過

萬億，港股則接近２０００億成交，料資金仍於新舊經濟板塊間輪動炒作。另外，港匯仍強，加

上多間重量級公司相繼如吉利（００１７５）及石藥（０１０９３）等「回Ａ」刺激Ａ股氣氛向

好，料港股同樣受惠，相信港股已於十天線（約２５５５４點）水平企穩。他估計港股短期於２

５６００點有支持，上望２６２００點。他亦提醒，美國總統特朗普或本周宣布制裁中港措施，

短期或令股市波動。

本日新經濟股普遍調整，羅尚沛認為投資者可趁機吸納阿里巴巴（０９９８８）及京東（０

９６１８）此兩隻電商股，因為臨近暑假將迎來銷售高峰。當中阿里巴巴市盈率不高，股價亦較

騰訊（００７００）及美團（０３６９０）落後，建議上述兩隻股份皆可現價部署。（ｋｓ、ｊ

ｃ）

