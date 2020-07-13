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即市新聞

13/07/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》無懼西方制裁，港股上漲非虛火

　　《娥姐錦囊》雖然《港區國安法》生效後，中國與西方國家關係更形緊張，英國和澳洲表明
放寬港人簽證，加拿大又暫停與香港的引渡協議，但港股表現卻未受影響，過去一周依然大幅上
漲，摩根士丹利更將明年６月恆指目標調高兩成至２８０００點。我認為，除了市傳國家隊托市
外，中國疫情受控，投資環境回穩，均加強了投資者信心，相信近期港股上漲並非虛火。
　　由於全球資金充裕，加上不明朗因素減退，港股有實質支持，預料恆指後市依然樂觀，然而
，在美國制裁陰影下，受針對的個別行業如銀行股及某些電訊科技股，可能較為波動，除非估值
非常吸引，否則投資者不宜沾手，相反獲國家支持的高端科技、民生及房地產股則可睇高一線。
　　近日香港爆發第三波疫情，經濟復甦難免延遲，市民只能在防疫和維持正常生活之間保持平
衡，相比之下，內地防疫表現似乎較佳。
　　本港一年一度的書展將於本周三開始舉行，主辦當局暫時仍未決定是否取消活動，若書展如
期舉行，當局惟有加緊防疫，如控制人流、規定與會者佩戴口罩和加密換氣次數，來減低風險。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
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註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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