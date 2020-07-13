【北水炒Ｄ乜】淨流入７８﹒２億人幣，買騰訊金蝶沽中國飛鶴中芯

《經濟通通訊社１３日專訊》治療新冠病毒藥物瑞德西韋疫苗測試結果正面，利好投資氣氛

，美股三大指數上周五收市全線上升，加上Ａ股向好，恆指高開１２１點報２５８４８，早段曾

漲逾兩百點後倒跌，曾跌１２點，低見２５７１５點，但Ａ股止跌回升，港股亦掉頭向上，中午

升２３５點。Ａ股午後升幅擴大，恆指升穿上午高位，曾飆３７６點，見２６１０３點全日高，

其後升幅明顯收窄。恆指收市僅升４４點或０﹒１７％，報２５７７２點。

按額度計算，北水全日淨流入７８﹒２億元人民幣，增加７１﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、金蝶國際（００２６８）、美團點評（０３６９０）；淨賣

出最多的依次是中國飛鶴（０６１８６）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１７１２﹒７６億元減少１２％。其中港股通成交４４０﹒１億元，佔總成交

２５﹒７％。



＊北水續掃騰訊，淨流入１４億＊



美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國政府不排除禁止ＴｉｋＴｏｋ和ＷｅＣｈａｔ，騰訊收

跌１﹒０１％，報５４１元；北水淨買入１４億元。

金蝶國際跌２﹒６９％報１８﹒７８元，北水淨買入４﹒５億元。

美團點評跌１﹒０６％報２０６元，北水淨買入４﹒４億元。

中國飛鶴跌０﹒１３％報１５﹒５４元，北水淨賣出３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １３﹒９５

金蝶國際 （００２６８） ４﹒４６

美團點評 （０３６９０） ４﹒４４

石藥集團 （０１０９３） ４﹒２２

小米集團 （０１８１０） ３﹒８９



淨沽出最多港股：

中國飛鶴 （０６１８６） －３﹒０３

中芯國際 （００９８１） －１﹒９６

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（ｃａ）

