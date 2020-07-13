  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2020 16:38

《美元走勢－羅明立》短線投資者可於１﹒３６沽美元，買加元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒０７　　　１０６﹒７９　　　１０７﹒０６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３３６　　　１﹒１３０４　　　１﹒１３１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６６６　　　１﹒２６１０　　　１﹒２６１０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４１４　　　０﹒９３９２　　　０﹒９４１３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１７　　　７﹒７５０１　　　７﹒７５０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國６月ＰＰＩ月率按月下降０﹒２％，低於預期及５月份的０﹒４％增長；
按年計，ＰＰＩ下跌０﹒８％，亦差於預期的下降０﹒２％。美國本周二（１４日）將會公布６
月季調後ＣＰＩ月率，市場預期增長達０﹒６％，高於上月份下降０﹒１％。另外，美國１０年
國債收益率為０﹒６３２％，反映市場避險情緒下降。美匯指數短線反彈於９７關口受阻，再次
下探９６附近的支持，後市下行的空間仍然較大，建議投資者沽出美匯指數。
　　上周五（１０日），加拿大公布６月就業人數，數字增加９５﹒２９萬人，高於預期的７０
萬人，亦較５月份增加２８﹒９６萬人次顯著上升。同期，加拿大失業率由５月份的１３﹒７％
下降至１２﹒３％，雖然略高於預期的１２％，不過亦有見頂回落之勢，反映加拿大就業情況從
新冠肺炎疫情中穩定過來。加上國際油價回穩，有利加元匯價上升。
　　美元兌加元初步支阻力在１﹒３６３０，更大阻力在５０天線所在的１﹒３７００╱２０，
支持位在１﹒３４８０，破則要再試１﹒３３，短線投資者可以於１﹒３６沽出美元，買入加元
，目標１﹒３５，以１﹒３６５０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３００　　　１﹒１４２０　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２６００　　　１﹒２７５０　　　１﹒２５５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/07/2020
《神州經脈》中國對美實施對等制裁　監管提醒泡沫風險惟交投續熱
FOCUS13/07/2020
【FOCUS】阿爺意圖未滿A股牛市未完　兩趨勢續成造王者
開市Good Morning13/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇未穿137元續持有
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】徐德義：不排除會因應最新情況　更新防疫措施
中國故事13/07/2020
AI大會上海順利召開　疫情下展覽活動轉線上　體驗感降低
瑞達創富13/07/2020
兩代人對財富傳承存在分歧　 財富傳承程序繁複 遺囑並非唯一可用工具
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金