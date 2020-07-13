《美元走勢－羅明立》短線投資者可於１﹒３６沽美元，買加元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒０７ １０６﹒７９ １０７﹒０６

歐元╱美元 １﹒１３３６ １﹒１３０４ １﹒１３１０

英鎊╱美元 １﹒２６６６ １﹒２６１０ １﹒２６１０

美元╱瑞郎 ０﹒９４１４ ０﹒９３９２ ０﹒９４１３

美元╱港元 ７﹒７５１７ ７﹒７５０１ ７﹒７５０５

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《美元走勢》美國６月ＰＰＩ月率按月下降０﹒２％，低於預期及５月份的０﹒４％增長；

按年計，ＰＰＩ下跌０﹒８％，亦差於預期的下降０﹒２％。美國本周二（１４日）將會公布６

月季調後ＣＰＩ月率，市場預期增長達０﹒６％，高於上月份下降０﹒１％。另外，美國１０年

國債收益率為０﹒６３２％，反映市場避險情緒下降。美匯指數短線反彈於９７關口受阻，再次

下探９６附近的支持，後市下行的空間仍然較大，建議投資者沽出美匯指數。

上周五（１０日），加拿大公布６月就業人數，數字增加９５﹒２９萬人，高於預期的７０

萬人，亦較５月份增加２８﹒９６萬人次顯著上升。同期，加拿大失業率由５月份的１３﹒７％

下降至１２﹒３％，雖然略高於預期的１２％，不過亦有見頂回落之勢，反映加拿大就業情況從

新冠肺炎疫情中穩定過來。加上國際油價回穩，有利加元匯價上升。

美元兌加元初步支阻力在１﹒３６３０，更大阻力在５０天線所在的１﹒３７００╱２０，

支持位在１﹒３４８０，破則要再試１﹒３３，短線投資者可以於１﹒３６沽出美元，買入加元

，目標１﹒３５，以１﹒３６５０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３００ １﹒１４２０ １﹒１２５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２６００ １﹒２７５０ １﹒２５５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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