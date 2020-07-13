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13/07/2020 12:54

【新冠肺炎】海洋公園：嚴格執行防疫措施，密切留意疫情發展

　　《經濟通通訊社１３日專訊》本港新型肺炎疫情持續反彈，海洋公園發言人表示，重新開放
後一直嚴格執行不同防疫措施，包括縮減入場客量至一半以下，所有訪客及員工進入公園前必須
量度體溫，並規定在園內必須佩戴口罩。園區持續進行全面清潔及消毒工作等。
　　對於會否因應疫情，考慮再度暫時關閉，發言人表示，將密切留意本地疫情發展，嚴謹遵從
醫管局及衛生防護中心有關防疫措施的指引。（ｂｉ）

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