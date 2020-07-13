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13/07/2020 13:23

【新冠肺炎】馬會宣布六合彩攪珠再押後

　　《經濟通通訊社１３日專訊》繼貿發局宣布香港書展延期舉行後，馬會亦宣布，原訂於下周
二（２１日）恢復六合彩攪珠，但因疫情最新發展，決定再押後攪珠日期，恢復日期有待通告。
　　因應疫情，馬會自２月起已暫停六合彩攪珠活動。
　　貿發局較早前宣布，原定本周三（１５日）舉行的香港書展，以及本月三個活動，包括香港
運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日將延期舉行。（ｂｉ）

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