【新冠肺炎】集友銀行慈雲山分行平日提早至下午３時關門

《經濟通通訊社１３日專訊》集友銀行宣布，因應疫情迅速變化，為保障客戶及員工健康，
即日起縮短位於慈雲山中心７樓分行的服務時間，星期一至五提早至下午３時關門，直至另行通
知，星期六的營業時間維持在上午９時至下午１時。
為配合抗疫工作，集友全線分行及後勤辦公室已加強清潔及消毒，並要求員工在上班期間配
戴口罩；同時，要求進入分行辦理業務的人及客戶佩帶口罩，以及配合測量體溫、使用消毒搓手
液等防疫措施。（ｃｌ）
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