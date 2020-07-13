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13/07/2020 18:55

【香港政情】民主派初選處理兩萬張紙選票，料明日中午前不會公布

　　《經濟通通訊社１３日專訊》民主派立法會初選的點票工作仍在進行，主辦單位表示，已經
完成點算５９萬電子投票，但紙張票超過２萬，須人手輸入到電子系統，確認是否有重複投票。
　　有份協調初選的港大學者戴耀廷表示，有６１萬人投票是奇跡和「政治旋風」，如果有人不
遵從結果去參選，將是「政治自殺」。
　　大會表示，由於須在候選人或相關代表見證下，處理紙張問題選票後才會公布整個結果，預
計明日（１４日）中午前不會有任何公布。（ｂｉ）（ｚｚ）

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