《小傳日記》本地確診來無影，魚缸升勢去無蹤

《小傳日記》瑞德西韋有望減低新型肺炎病患死亡風險，上星期美股三大指數收漲。香江魚缸

方面就輕微高開１２１點報２５８４８點。車佬同藥佬表現唔錯，據報花旗國無意重創香江金融

體系，大象（００００５）一度反彈近４巴仙。Ａ股午後升幅擴大，魚缸最多起哄升３７６點見

２６１０３點，破２５０天線（２６０５３點）；但之後港交所（００３８８）同建行（００９

３９）轉跌，有傳政治再收緊防疫限制措施，本地磚頭佬都頹頹地。恆指升幅收窄，最終只係升

咗４４點或０﹒１７％，報２５７７２點，再失守２５０天線，主板成交１７１２﹒７６億銀，

少近一成二。

國指收報１０５７５點，升３４點或０﹒３３％。

重磅藍戰士尾盤無力，ＱＱ（００７００）同建行無咗逾１巴仙，報５４１銀同６﹒３１銀

；港交所碌低近１巴仙，報３６１﹒２銀；中移動（００９４１）踼高４格，報５５﹒１銀；Ａ

ＩＡ（０１２９９）潛兩格，報７５銀。

Ａ場反覆向上，上證綜指收報３４４３點，升５９點或１﹒７７％；深證成指報１４１４９

點，升４７７點或３﹒５％，總成交１６７２３﹒８３億人仔。



＊避險情緒升黃金佬就醒，疫苗有消息藥佬就得慼＊



新冠肺炎疫情反彈，現貨金就依然維持１８００美金水平，避險情緒升溫，黃金佬自然走高

。招金（０１８１８）抽高近２巴仙，報１０﹒３８銀；紫金（０２８９９）抽高逾５巴仙，報

５銀；山東黃金（０１７８７）軟唔夠１巴仙，報２０﹒３銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０

）升唔夠１巴仙，報１３１４銀。

另一方面，好消息就係康希諾生物（０６１８５）執董兼聯合創始人邱東旭前日透露，集團

同緊俄國、巴西、智利及沙特談判，啟動佢新型肺炎病毒實驗疫苗嘅三期試驗。班藥佬梗係興奮

啦！康希諾生物起飛近１１巴仙，報２４９﹒２銀；三生製藥（０１５３０）跳高近９巴仙，報

１３﹒８６銀；獲瑞銀升四成目標的藥明生物（０２２６９）彈起近８巴仙，報１５６﹒４銀破

頂；石藥（０１０９３）鏟高近７巴仙，報１６﹒２４銀；麗珠醫藥（０１５１３）起哄升６巴

仙，報４１﹒７５銀。



＊侵侵唔出手港銀升到夠，確診數字升磚頭佬震驚＊



早排有消息話侵侵準備就「港區國安法」制裁神州，不過制裁選項有限。有報道話，華府官

員今個禮拜會再開會傾細節，可能宣布有其他措施制裁，但唔太可能會打擊香江呢個金融中心。

聽到呢個消息，銀號自然鬆一口氣，大象今日都算係咁，全日踢高逾２巴仙，報３７﹒２５銀；

為魚缸貢獻咗５３點，不過叻極都仲係４０蚊水平之下，仲喺今年低位徘徊。小象（０００１１

）軟兩格，報１２９銀；東亞（０００２３）走高近１巴仙，報１７﹒８２銀；中銀（０２３８

８）軟近１巴仙，報２２﹒７５銀；渣打（０２８８８）飛起逾３巴仙，報４３銀。

香江新冠肺炎疫情出現反彈，貿發局仲將一年一度嘅書展延期，缸友就知情況有幾嚴重啦！

而政府又再準備收緊防疫限制措施，本地磚頭佬今日都頭耷耷，恆地（０００１２）走低近１巴

仙，報２９﹒８銀；新世界發展（新）（０００１７）係今日表現最差藍戰士，撻低近２巴仙，

報３９﹒９５銀；新地（０００１６）插近半巴仙，報９７﹒９銀；九置（０１９９７）唔見逾

１巴仙，報３２﹒８５銀；領展（００８２３）跪低唔夠１巴仙，報６２﹒８５銀。不過信置（

０００８３）輕輕彈起１格，報１０﹒０２銀。



＊Ｔｅｓｌａ騎絕塵車佬表現神，Ａ股好旺場券商好景長＊



美國電動車佬特斯拉係美股表現一騎絕塵，不停創新高，收盤已經超過１５００美金，刺激

車佬繼續彈起！比亞迪（０１２１１）炒高逾１６巴仙，報８９﹒８銀創新高；吉利（００１７

５）抽高逾８巴仙，報１９﹒０６銀；恆大健康（００７０８）起飛近三成，報２６﹒５銀，市

值已經貼近２３億；長汽（０２３３３）彈起近６巴仙，報６﹒７銀；廣汽（０２２３８）鏟高

６巴仙，報６﹒６５銀。

Ａ場最近ｋｅｅｐ住旺場，全日成交繼續過萬億，神州券商佬自然有力企起身。光大證券（

０６１７８）起哄逾５巴仙，報１０﹒２２銀；中國銀河（０６８８１）炒高逾４巴仙，報５﹒

６８銀；國泰君安（０２６１１）炒高４巴仙，報１４﹒５６元；中金（０３９０８）升逾２巴

仙，報１９﹒１銀；因為造假被罰暫停保薦同債劵承銷業務嘅廣發証券（０１７７６）跌６﹒２

４％，報９﹒７７銀。請請！



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