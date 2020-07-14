《真知灼見－溫灼培》油價可能維持４０美元一段較長日子

《真知灼見》本周三（１５日）油組及俄羅斯將開大會，決定本月底後的產油量。按先前協

議，由８月１日至１２月底，油組及俄羅斯的總減產數量將由現時每日９７０萬桶降至７７０萬

桶。今次油組開會，相信是要根據現今最新情況再重新制定減產數量，以確保油價穩定。當全球

受到疫情帶來不同程度上的經濟停擺，似乎只有中國還有能力大量進口石油。據路透社計算，中

國６月份石油進口或可達至每日１２９０萬桶水平，再超越了其５月份每日１１３０萬桶的歷史

進口水平。不過除了中國，其他國家似乎對進口石油的能力有限。現在市場擔心，如產油國將減

產幅度降至每日７７０萬桶，油價可能再要大幅回落。



＊美國頁岩油商無利可圖而減產＊



筆者相信，油組是次開會目的，是要制定油價大約維持於紐約期油４０美元水平，因為於這

水平，油組及俄羅斯既可在售油後保持一定利潤，卻又足以打擊美國頁岩石油發展。為何筆者估

油組心目中價格大約是４０美元呢？因為美國能源訊息局（ＵＳ ＥＩＡ）在其最新月刊中估計

，美國在７個主要頁岩油產區，其產量到８月份有機會每日減少５６０００桶，使整體產量降至

每日７４９萬桶。鑑於過去一個月紐約期油價格基本上就企穩於４０美元，也就是說，此油價水

平對美國頁岩油商仍無利可圖故要減產。為排擠美國頁岩油出市場，相信油組及俄羅斯會把紐約

期油價格壓在約４０美元水平附近一段較長時間。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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