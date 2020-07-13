【新冠肺炎】美國上周五新增病例近７萬宗，連續三日創新高

《經濟通通訊社１３日專訊》據路透社統計，美國上周五（１０日）新增新冠肺炎病例超過
６﹒９萬人，是連續第三日創紀錄增幅。
美國共九個州份單日新增病例創紀錄，分別為阿拉斯加州、喬治亞州、愛達荷州、愛荷華州
、路易斯安那州、蒙大拿州、俄亥俄州、猶他州、威斯康辛州。
不過迪士尼表示，位於奧蘭多的迪士尼樂園周六（１１日）允許遊客入園，不過遊客和員工
都必須帶上口罩並量度體溫，而樂園就取消遊行、煙花表演等活動。（ａｌ）
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