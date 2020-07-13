疫情陰霾未散，港股好淡爭持收報２５７７２點，升４４點

《經濟通通訊社１３日專訊》雖然美國疫情仍然嚴峻，但吉利德旗下藥物瑞德西韋測試結果

數據正面，利好大市氣氛。美股三大指數上周五收市全線上升，納指再創收市新高，恆指上周五

挫４８２點後，今日反覆向上。恆指高開１２１點，一度升逾２００點後倒跌１２點，見半日低

位２５７１５點，其後Ａ股低開高走倒升，加上人民幣再度走強，港股亦掉頭向上。

午後騰訊（００７００）轉升，大市升穿上午高位，曾飆３７６點，見２６１０３點全日高

。不過有消息指本港再新增逾５０宗確診個案。另有消息指，政府高層正召開會議，商討一系列

收緊防疫措施，預料最快今日公布。尾市升幅收窄，恆指最終收報２５７７２，上升４４點或上

升０﹒１７％，主板成交１７１２﹒７６億元，減少近一成二。國企指數報１０５７５，上升３

４點或上升０﹒３３％。

重磅股個別發展，匯控（００００５）帶領港股造好，揚２﹒３４％，報３７﹒２５元；更

貢獻恆指５３點升幅；美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國政府不排除禁止ＴｉｋＴｏｋ和Ｗｅ

Ｃｈａｔ，騰訊收跌１﹒０１％，報５４１元；港交所（００３８８）跌０﹒７１％，報３６１

﹒２元；友邦（０１２９９）軟０﹒１３％，報７５元；中移動（００９４１）升０﹒３６％，

報５５﹒１元；建行（００９３９）跌１﹒２５％，報６﹒３１元。

內地股市造好，上證綜合指數報３４４３，上升５９點或上升１﹒７７％；深證成分指數報

１４１４９，上升４７７點或上升３﹒５０％。兩市成交１６７２４億元人民幣，較上交易日成

交增加３﹒７％，連續第六日成交超過１﹒５萬億元。



＊日增４１宗新冠肺炎本地確診個案，地產股捱沽＊



本港今日再新增５２宗確診個案，當中４１宗屬本地個案，與本港經濟敏感度較高的地產股

再度「冇運行」，新世界發展（新）（０００１７）走低１﹒８４％，報３９﹒９５元，為表現

最差藍籌。恆基地產（０００１２）跌０﹒８３％，報２９﹒８元；新鴻基地產（０００１６）

下跌０﹒３１％，報９７﹒９元；九龍倉置業（０１９９７）跌１﹒０５％，報３２﹒８５元；

領展（００８２３）下跌０﹒６３％，報６２﹒８５元；希慎興業（０００１４）跌１﹒４７％

，報２３﹒４元。

美國據報正就中國在香港實施「港區國安法」而考慮作出制裁，惟制裁選項有限，認為針對

香港金融體系的措施會傷害美國、西方及香港的企業和消費者。本地銀行股今日個別發展，匯豐

升２﹒３４％，報３７﹒２５元；恆生銀行（０００１１）下跌０﹒１５％，報１２９元；東亞

銀行（０００２３）升０﹒６８％，報１７﹒８２元；中銀香港（０２３８８）跌０﹒８７％，

報２２﹒７５元；渣打（０２８８８）升３﹒４９％，報４３元。

部分新經濟股高位整固，美團點評（０３６９０）跌１﹒０６％，報２０６元；網易（０９

９９９）跌１﹒１８％，報１５０﹒７元；京東集團（０９６１８）跌１﹒８４％，報２５５﹒

６元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒３９％，報２５４﹒４元。不過小米（０１８１０）升０

﹒９５％，報１７﹒０４元。



＊比亞迪獲升目標價，曾高見９０元＊



汽車股表現標青，比亞迪（０１２１１）獲富瑞升目標價，加上憧憬分拆半導體業務於內地

科創板上市，爆升１６﹒１７％，報８９﹒８元；吉利（００１７５）大升８﹒３％，報１９﹒

０６元；廣汽（０２２３８）飆６﹒０６％，報６﹒６５元；長城汽車（０２３３３）急揚５﹒

５１％，報６﹒７元；北京汽車（０１９５８）升２﹒０８％，報３﹒９３元。汽車零件股亦炒

起，耐世特（０１３１６）急揚１２﹒２６％，報５﹒７７元；超威動力（００９５１）飆４﹒

５３％，報４﹒３８元。

多隻資源股落鑊熱炒，靈寶黃金（０３３３０）爆升２７﹒１２％，報１﹒５元；五礦資源

（０１２０８）大升１６﹒５％，報２﹒４元；洛鉬（０３９９３）飆１０﹒８６％，報３﹒３

７元；江銅（００３５８）炒高６﹒２５％，報１０﹒２元；中鋁（０２６００）抽升７﹒７７

％，報２﹒０８元；兗州煤業（０１１７１）母企與山東能源謀重組，兗煤彈升２﹒９９％，報

６﹒５４元。

有內地券商估計，受南方雨季及非洲豬瘟疫情反覆影響，生豬產能恢復受到影響，下半年生

豬供給偏緊，豬價將保持高位運行，刺激豬肉股受追捧。中糧肉食（０１６１０）上周四公布商

品豬每公斤銷售按季回落，但按年仍大升１﹒２倍，收市急升８﹒９１％，報３﹒３元；萬洲（

００２８８）飆３﹒９７％，報７﹒３３元；雨潤食品（０１０６８）急揚３﹒２３％，報０﹒

６４元。（ｃａ）

