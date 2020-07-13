《每周華語－黃溢華》里昂迪夫：姓「資」、姓「社」與俄中美情緣

《每周華語》「投入」、「產出」資源乃一國經濟運行，效率與規模之本源，有相關產業的

數據，配合理論模式便有基礎可分析╱預測╱掌握一國的產業╱經濟╱互動之本質。推動國際貿

易╱全球化之下，「資源」可以更易得之，而人才甚而「無形」的資源也可以流動，使「投入」

、「產出」更為有效及可以加速優化。



俄裔Ｗａｓｓｉｌｙ Ｌｅｏｎｔｉｅｆ（１９０５－１９９９，里昂迪夫）生於德國，乃

著名美國經濟學家。１９２８年得柏林大學經濟學博士學位，移居德國主因他公開反對當時俄國

的共產主義，年經時就讀列寧格勒大學，亦因為他的政見數度被監禁，但仍於１９２５年（１９

歲）畢業於列寧格勒大學。他對「投入╱產出」與多產業的經濟結構有獨到的分析，利用數學，

他把「投入╱產出」╱產業之「互動」，以數學中的「矩陣」加以描述，方便政策的執行╱實施

╱調節及衍生新的概念。當然，作為一線性「系統」與現實有一定的差異。９０多，一百年之前

，世界的經濟結構與今天有很大的差異，但他的「投入╱產出」構思，今天仍有一定的研究價值

。



值得留意，他１９２８年以國民政府鐵道部顧問身份留華訪問一年之久，一年不算太長的時

間，但他利用此一年的留華經驗，往後在他的學術生涯解釋「投入╱產出」模型╱理論。１９３

１年，他移居了美國，於哈佛大學經濟系任教，１９４６年正式升為「正教授」至退休（１９７

５年）。兩位高足，Ｐａｕｌ Ｓａｍｕｅｌｓｏｎ（１９７０）及Ｒｏｂｅｒｔ

Ｓｏｌｏｗ（１９８７）與里昂迪夫（１９７３）本人，均獲得諾貝爾經濟學獎。



里昂迪夫生平遊走姓「社」╱姓「資」的國度。計劃經濟也好、供求經濟也好，今天仍不可

輕言誰「勝」╱誰「負」。為甚麼？１９１７年１０月大革命，１９９２╱１９９３年前蘇聯解

體，反映「計劃經濟」的局限性。但西方社會的自由經濟╱供求經濟亦浮現了巨大的缺失現象。

里昂迪夫所「見」的德╱俄╱中╱美，以１９１７╱１９９３年計，起了巨變。他於１９９９年

去逝，親見前蘇聯解體，但他不知道「９１１」恐襲，２００８年的「次按」危機及中國經濟起

飛與歐盟近十多廿年的困境。很多代的一流宏觀經濟學家，也不一定可解釋目下全球的經濟╱金

融現象。而自一次及二次大戰結束至今，普京╱梅得韋傑夫的俄國暫見１９９２╱１９９３年全

面解體「大震動」之後的穩定期。或許，今天的中俄經濟結構仍有不少「計劃經濟」的比重，但

全球化卅多四十年，自中美１９７０年代起了正面經濟合作，政治交流，中國加速改革，有巨大

得益亦自然有全新的限制╱困難。今天俄國仍以能源╱重工業為經濟主打、一世紀多不變。



新中國女作家丁玲以《太陽照在桑干河上》得史太林文學獎（蘇聯國家二等獎、１９５１年

），此書於１９４８年完成出版，內容反映華北農村的土地改革。今天蘇聯已不存在，亦不以計

劃經濟╱共產主義為主打。普京主義或許最終形成，但新中國的政經結構已見多次改革，得失之

間，仍在努力找尋更佳的效益。



１９０５年，沙俄╱日本於旅順海陸大戰，沙俄大敗，斯捷潘諾夫筆下《旅順口》一書詳述

了沙俄大敗的前因後果。事實上，沙俄晚期，失民心且遠東╱土耳其東西兩線均有戰事，根本不

可能及時應付。沙俄大敗，加速了１９１７年１０月大革命的發生，但里昂迪夫並不因為有新主

義而高興，最終移民了美國。



１９７０年代，中美「分而合」，電影「Ｎｉｘｏｎ」有不少內容涉及尼克遜訪華。而到了

１９８９年，中蘇又再正式「分而合」。上周四（９日），外長王毅公開希望中美關係由目前的

困境，以全面對話等可走出谷底，多方面對話╱合作。大國近７０年、１００年甚而更久，均在

自身的局限中找更大的可能「國際」合作空間。「國際」本義，不斷變更之中！全球化「停」了

下來，全球疫情卻停不了，因而加速全球化「停擺」更久也不足為奇。如果里昂迪夫今天仍在世

上，又有何見解？１９５０年，新中國建立之始，周總理為海空軍寫了元旦賀詞。１９５０年代

，新中國海空軍甚為「單薄」：戰力極之有限。周恩來總理也不可能想像今天新中國的海空軍戰

力７０年前後起了巨大的革命，不是用之攻打別人，但用之為保衞「領土╱領空╱領海」乃必須

之事。二戰末期，蘇聯拿下了日本北方四島，十多年前，梅得韋傑夫在島上視察，「Ｔ－５５

」坦克砲台已荒廢不可再對日本本土（北海道）使用了。



大國爭奪話語權各出其謀，自古已有之。歷史長波乃「活」的「生命體」！因而一旦有前所

未見的不利因素，例如全球疫情，使國際地緣多了突然波動及不肯定性。



里昂迪夫及幾代的出色宏觀經濟學家，付出畢生的精力，研究世界經濟╱全球資本流動的本

質與模式。但不少大國因為自身歷史之因由，有其局限性而使「投入」及「產出」的製訂與效率

，受制政治規限及其他因素。各國的經濟周期又有別且各有所需，人口╱收入差異亦很大，科研

╱科技亦各有不同。例如中國自古獨有「中藥」而西方不一定明白，「中藥」資源之「投入」其

他各國自身無且也不一定接受。同理，西方社會有自身「投入」╱「產出」的成本╱架構╱法規

╱效率之獨特之處。強而同之，根本不可成事。



《資深市場人士 黃溢華》



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