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13/07/2020 08:03

《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：嚴禁銀行保險參與場外配資

　　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

盡最大努力保障人民群眾生命財產安全
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平對進一步做好防汛救災工作作出重要指示。習近平強調，當前，已進入防汛的關
鍵時期，各級黨委和政府要壓實責任、勇於擔當，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

金融委：重拳打擊資本市場違法犯罪行為
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院金融穩定發展委員會１１日召開第三十六次會議要求，全面落實對資本市場違法犯罪行為
「零容忍」要求，多措並舉加強和改進證券執法工作，並提出由中證監會同相關部門建立「打擊
資本市場違法活動協調工作小組」等七大舉措。

新三板樞紐功能激活
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
公開發行並設立精選層是本次新三板改革的關鍵舉措。多位資深市場人士認為，公開發行、轉板
機制為優質掛牌公司打開成長壯大的「天花板」，市場分層、差異化制度設計和監管要求，將進
一步提升新三板服務中小企業的能力。


《上海證券報》

習近平對進一步做好防汛救災工作作出重要指示
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平對進一步做好防汛救災工作作出重要指示。習近平強調，當前，已進入防汛的關
鍵時期，各級黨委和政府要壓實責任、勇於擔當，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

對資本市場違法行為「零容忍」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院金融穩定發展委員會１１日召開第三十六次會議，研究全面落實對資本市場違法犯罪行為
「零容忍」的工作要求，並提出了包含七項內容的一攬子工作措施。

銀保監會：嚴禁銀行保險機構違規參與場外配資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，受疫情衝擊影響，銀行業保險業經營環境發生深刻變化。銀保監會新聞發言人１１日
答記者問時表示，當前，面臨的突出風險與挑戰有以下幾個方面：不良資產上升壓力加大；部分
中小金融機構問題較為嚴重；部分市場亂象有所反彈；違法違規行為時有發生。


《證券時報》

盡最大努力保障人民群眾生命財產安全
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平對進一步做好防汛救災工作作出重要指示。習近平強調，當前已進入防汛的關鍵
時期，各級黨委和政府要壓實責任、勇於擔當，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

對違法犯罪「零容忍」　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院金融穩定發展委員會近日召開第三十六次會議，研究全面落實對資本市場違法犯罪行為「
零容忍」工作要求。會議由國務院副總理劉鶴主持，金融委成員單位及相關單位有關負責人參加
會議。

銀保監會：嚴禁銀行保險機構違規場外配資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
銀保監會新聞發言人１１日在答記者問時介紹了當前銀行業保險業運行情況，並指出，企業、住
戶等部門槓桿率上升。部分資金違規流入房市股市，推高資產泡沫。要嚴禁銀行保險機構違規參
與場外配資，嚴查亂加槓桿和投機炒作行為，防止催生資產泡沫。（ｌｃ）

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