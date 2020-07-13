《鍾之日記》無懼疫情再爆，魚缸繼續造好

《鍾之日記》７月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香港新冠肺炎疫情反覆，第三波疫情爆發，今日新增５２宗確診個案，４１宗為本地個案。

疫情料將進一步惡化，原定１５日至２１日舉行的書展延期，有企業開始重啓在家工作模式。

美國新冠肺炎疫情亦沒見好轉，單日新增６﹒３萬宗確診再創新高，惟美股仍造好，上周五

（１０日）納指再創新高。恆指今早高開１２１點，報２５８４８點，消息指港府正召開會議，

商討一系列收緊防疫措施，尾市升幅收窄，恆指收報２５７７２，僅升４４點或升０﹒１７％，

主板成交１７１２﹒７６億元，減少近一成二。比亞迪（０１２１１）抽升逾１６％，破頂高見

９０元。



＊Ａ場再攀高，成交續增加＊



銀保監提醒資產泡沫風險，嚴禁銀行保險機構違規參與場外配資；金融委召開會議，要求全

面落實對資本市場違法犯罪行為「零容忍」，將由中證監會同相關部門建立「打擊資本市場違法

活動協調工作小組」，不過滬深股市沒因監管加強降溫，上交易日（１０日）大幅回調後今日再

大漲，滬綜指低開倒升，午後漲幅急速放大至超過２％，曾高見３４５８﹒７９點，刷新

２０１８年２月以來新高，滬綜指收升１﹒７７％，報３４４３﹒２９點；深市表現更強，深成

指全日大漲３﹒５％。

交投繼續熾熱，兩市成交１６７２４億元人民幣，較上交易日成交增加３﹒７％，連續第六

日成交超過１﹒５萬億元。陸股通全日淨流入資金６８﹒５億元。



＊傳美拒向港金融開刀，本地行普企穩＊



中央在香港實施國安法所引發的國際風波持續。美國正研究對中國採取制裁行動，但據《華

爾街日報》引述美國官員和分析人士報道指，美國制裁的選項非常有限。

消息指華府認為針對香港金融體系的措施可能會傷害美國、西方及香港的企業和消費者，而

對中國官員及港商實施針對性制裁，不會影響中國在香港推行國安法。消息又指華府官員已於上

周四（９日）在白宮討論香港問題，官員們將於本周初再開會，或宣布制裁或其他措施。

《彭博》早前引述知情人士指，美國總統特朗普的高級顧問提議攻擊港元美元聯繫匯率制度

，不過有關主張遭華府內部激烈反對，官員擔心攻擊聯繫匯率只會損害香港及美國銀行利益，難

以痛擊北京。

有關消息穩定本地銀行板塊情緒，「大象」匯控（００００５）彈２﹒３％，報３７﹒２５

元；渣打（０２８８８）更漲３﹒５％，東亞銀行（０００２３）亦升０﹒７％；惟中銀香港

（０２３８８）跌０﹒９％，恆生（０００１１）亦微跌０﹒２％。



＊康希諾老總漏口風，市值走高一成＊



中國研發新型冠狀病毒肺炎疫苗上再有進展，據外電消息指，康希諾（０６１８５）生物執

行董事兼聯合創始人邱東旭日前於一論壇上透露，公司正與俄羅斯、巴西、智利及沙特阿拉伯進

行談判，以啟動其新型肺炎病毒實驗疫苗的三期試驗。不過康希諾在透露上述內幕消息前，公司

既無停牌亦無發公告，或有違規風險。

消息指，康希諾就重組新型冠狀病毒疫苗研發欲招募４萬名志願者疫苗３期試驗，料明年初

每年可生產１億至２億劑新冠病毒疫苗。康希諾股價全日大漲１０﹒６％，報２４９﹒２元。

另外，開拓藥業（０９９３９）公布，與Ａｐｐｌｉｅｄ Ｂｉｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ

（ＡＢＩ）訂立臨床試驗研究協議，聘請其進行治療新型冠狀病毒肺炎藥物研究，全日股價漲

３４﹒１％，報１９﹒２６元，但仍未回到招股價位置。

其他醫藥股方面，復宏漢霖 Ｂ（０２６９６）抽高９﹒６％，藥明生物（０２２６９）升

７﹒６％，石藥集團（０１０９３）升６﹒７％，君實生物－Ｂ（０１８７７）走高３﹒５％。



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