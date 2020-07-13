【數據解讀】人行：實施穩健貨幣政策，統籌疫情防控和經濟發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》今年上半年末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額

２１３﹒４９萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒１％，連續４個月保持兩位數增速；上

半年社會融資規模增量累計為２０﹒８３萬億元，比上年同期多６﹒２２萬億元；上半年人民幣

貸款增加１２﹒０９萬億元，同比多增２﹒４２萬億元。

人行調查統計司司長阮健弘表示，上半年金融對實體經濟支持力度比較大，而且在持續加大

，具體表現就是總量指標廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，全社會流動性合理

充裕。

阮健弘並表示，人行將繼續實施穩健的貨幣政策，統籌推進疫情防控和經濟發展、社會發展

的各項工作，保持流動性合理充裕。



＊對債券、股票等直接融資的支持幅度大增＊



阮健弘指出，上半年社會融資規模的增量明顯高於去年同期。從融資的結構上也有比較突出

的特點。一是金融機構對實體經濟的信貸支持力度增強。上半年金融機構對實體經濟發放的人民

幣貸款新增量是１２﹒３３萬億元，這是歷史上最高的水平。

第二個方面是金融市場對實體經濟提供的債券、股票等直接融資的支持幅度大幅度增長，佔

比是明顯上升。上半年企業債的淨融資是３﹒３３萬億元，已經接近去年全年的水平，去年全年

是３﹒３４萬億元，比去年同期多了１﹒７６萬億元。非金融企業的境內股票融資是２４６１億

元，幾乎是比去年翻一番，比去年同期多增１２５６億元，未貼現銀行承兌匯票增加３８６２億

元，比去年同期多增了４２５０億元，也就是比去年同期是下降的。

針對近期個別信託公司風險處置過程中有關投資者、消費者的問題，人行金融穩定局局長孫

天琦表示，「這幾個風險處置案例相關監管部門和地方政府正在研究方案，人民銀行也在緊密配

合。」孫天琦指出，要堅持市場化、法治化原則，壓實相關金融機構和相關股東的主體責任。同

時依法保護投資者的合法權益，保護這些投資者的知情權、公平選擇權、財產安全權、求得賠償

權等合法權益。

