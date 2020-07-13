【數據解讀】人行：利率適當下行非愈低愈好，疫情特殊政策將退出

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人行貨幣政策司副司長郭凱表示，預計下

半年貨幣信貸以及社融會保持平穩增長的態勢。貨幣政策立場仍然是穩健的，並且更加靈活適度

。「我們現在更加強調適度這兩個字，適度有兩個含義：一是在總量上要適度，信貸的投放要和

經濟復甦的節奏相匹配。二是在價格上要適度，一方面要引導融資成本進一步降低，向實體經濟

讓利，同時也要認識到利率適當下行並不是利率愈低愈好。」



＊超額投放流動性隨著金融市場交易恢復正常運轉＊



針對疫情特殊時期推出的特殊政策，郭凱也表示，前期特殊的、階段性的政策在完成使命後

將退出。據他介紹，今年疫情以來，中國貨幣政策有兩個主線：一個主線是正常的貨幣政策的逆

周期調節，通過總量、價格、結構工具來提供對實體經濟的支持，使貨幣信貸能夠為經濟復甦提

供足夠的支持。另一個主線是針對疫情出台的一些特殊的、階段性的貨幣政策工具。「這些措施

都是針對疫情的特殊情況和不同的特點設計的，本身就是一個臨時性的政策措施，它們是針對不

同時點需要來設定的。當政策設定的情形不再適用的時候就自動退出了。比如說３０００億元的

再貸款支持醫療產品的生產和５０００億元的再貸款再貼現支持復工復產已退出。春節後超額投

放流動性隨著金融市場交易恢復正常的運轉，價格發現沒有問題，也不再超額投放流動性。



＊首５月房地產新增貸款佔總體增量比例降到２５％＊



就金融數據結構特點，人行金融市場司司長鄒瀾介紹，截至５月末，普惠小微貸款餘額

１２﹒９萬億元，同比增長了２５﹒４％，增速高於人民幣各項貸款的增速１２﹒２個百分點。

製造業中長期貸款餘額為４﹒２８萬億元，同比增長１９﹒６％，增速創２０１１年２月份以來

新高。與此同時，商業銀行對房地產行業新增貸款佔各項貸款增量的比例在今年１至５月已經降

到２５％。

