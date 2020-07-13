【汛情告急】長江水量超１９９８年洪峰，防汛應急響應升至Ⅱ級

《經濟通通訊社１３日專訊》內地強降雨引發的洪災持續，並未見汛情減弱的訊號，目前已

波及２７省近３４００萬人，部分地區災情更甚於１９９８年華東水災。國家防汛抗旱總指揮部

將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。水利部表示，自今月初以來，全國有２１２條河流發生超出警

戒以上的洪水，其中７２條河流超過保證水位，１９條超出歷史紀錄。

國家主席習近平強調，當前已進入防汛的關鍵時期，各級黨委和政府要盡最大努力保障人民

群眾生命財產安全。

江西省為洪災最嚴重的地區之一，鄱陽湖水位已超過１９９８年洪水位，破歷史高峰，內地

引述水利部工程師指，官方正計劃啟動長江防洪體系「最後一道保險」的蓄滯洪區分散洪水，但

是否全部啟用還要看後期的決策；江西九江湖口縣水利局昨日（１２日）公告，由於防汛物資告

急，現向社會募集編織袋。

湖北省汛情亦須關注，長湖水位日前超過歷史最高水位，進一步威脅到附近的荊州市。

在湖南省，位於岳陽的洞庭湖水文站，水位升至建站以來第６高水位，反映整個洞庭湖區的

防汛形勢進入非常緊急的狀態；江蘇省防汛防旱指揮部決定，提升江蘇長江、太湖地區的防汛應

急響應至Ⅱ級；安徽省防汛抗旱指揮部就要求各地，密切監察重點流域、區域及設施，加強巡查

，果斷疏散在危險區域的民眾。（ｅｙ）

