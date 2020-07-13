【華為動向】比亞迪旗艦車售價２２萬，首款搭載華為５Ｇ技術車型

《經濟通通訊社１３日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）王朝旗艦車型

漢正式上市，售價２１﹒９８萬人民幣起。

新車定位為新能源轎跑車型，共推出三款純電動車型和一款插電式混合動力車型。其中，漢

ＥＶ將搭載比亞迪自主研發的「刀片電池」，綜合續航突破６００公里。值得注意的是，漢不僅

是全球首款搭載刀片電池的新能源轎車，更是全球首款搭載華為５Ｇ技術量產車型。性能方面，

漢ＥＶ四驅高性能版旗艦型零百公里加速僅需３﹒９秒。（ｊｔ）

