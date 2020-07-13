【中概焦點】標普：新浪私有化或致財務槓桿大，弱化微博信用狀況

《經濟通通訊社１３日專訊》評級機構標普表示，納斯達克上市的新浪公司私有化可能導致

該集團的財務槓桿上升，繼而使微博的主體信用評級承壓。不過，收購計劃仍處在初始階段，交

易能否達成或交易款項結構尚難確定。



＊Ｎｅｗ Ｗａｖｅ斥２３﹒５億美元收購新浪＊



按此非約束性私有化要約，標普估計Ｎｅｗ Ｗａｖｅ將以２３﹒５億美元總對價收購其截

至今年３月３１日尚不持有的８７﹒８％的新浪發行在外的普通股。

Ｎｅｗ Ｗａｖｅ是由新浪董事長兼ＣＥＯ曹國偉控制的公司，該公司今年７月６日發出要

約以每股４１美元現金價格收購新浪的股份。交易款項的來源結構尚不明晰。

若逾８０％的交易款項（１６﹒５億美元）以舉債的方式籌集，標普可能將調整對微博的信

用評估，估計此種款項結構可能導致集團的並表後債務對息稅與折舊攤銷前利潤（ＥＢＩＴＤＡ

）比率上升至１﹒５倍以上。

由於要約為非約束性要約，進入股東投票階段之前須通過層層流程關卡，因此交易面臨的不

確定性較高。該要約首先須經由新浪獨立董事組成的特別委員會審議，通過後還須通過監管審批

和股東同意。



＊收購交易不會對微博產生顯著影響＊



截至２０２０年３月３１日，Ｎｅｗ Ｗａｖｅ掌握新浪５８％的投票權，而新浪掌握微博

７１％的投票權。交易達成後，標普應仍將微博視為集團的核心子公司。目前，將微博的評級等

同於新浪的集團信用狀況評估。

標普認為，上述收購交易不會對微博的運營產生顯著影響。微博應能繼續保持其在中國社交

媒體市場中的穩固地位，持續擴大用戶群體，並通過提升技術和服務進一步鞏固流量變現能力。

（ｊｔ）

