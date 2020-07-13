《股林淘金－林家亨》美股唔驚疫情，最驚唔撐市

《股林淘金》美國上周五（１０日）公布的新冠肺炎確診人數據超過６萬多人，六個州份的

確診人數再創紀錄新高，但瑞德西偉之藥廠表示他們對新冠病毒患者的救治率比不服用藥物者高

達６２％，美股當日徐徐反彈，並已接近全日高市收市，道指上升３６９點，納指上升６９點。

Ｔｅｓｌａ電動車上周五成交金額達３４３﹒１億美元，接近港幣２６７０億港元之多，市場熾

熱氣氛並未受疫情影響。

預計今日（１３日）港股跟隨美股上升，升幅可能達２００點或以上，中資保險股應該反彈

，其他藍籌股及最近上市的大型中概股由於之前升幅過分，今天應該跑輸大市，估計今日整體市

況不會出現大幅度的反彈，若恆指升逾２００點的時候，可以酌量減持。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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