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13/07/2020 09:24

【人行操作】人行５００億逆回購利率持平，單日等額淨投放

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。結束連續１０日暫停逆
回購。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５００億元。
　　７月累計有４０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，其中的２０００億將於周三（１５
日）到期。（ａｃ）

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