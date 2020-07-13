【人行操作】人行５００億逆回購利率持平，單日等額淨投放

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。結束連續１０日暫停逆
回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５００億元。
７月累計有４０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，其中的２０００億將於周三（１５
日）到期。（ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|興證快訊13/07/2020
新經濟股可維持強勢？
|財經熱話10/07/2020
【賭王出殯－圖輯】何鴻燊出殯 多名現任及前任國家領導人致唁電
|財經熱話10/07/2020
《經濟不停學》納指港版滬版將面世 上車之前知多Ｄ
|財經熱話10/07/2020
《股市一周》疫情反彈兼A股回吐 港股先升後回全周仍漲354點
|中國故事10/07/2020
《神州經脈》6月M2增速符預期 滬指止步八連升 周漲幅五年大
|財經熱話10/07/2020
《新股掛牌》七股掛牌 歐康維視收高1.5倍每手賺11170元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰