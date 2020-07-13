【政策解讀】金融委多措並舉，東方證券：震懾上市公司及中介機構

《經濟通通訊社１３日專訊》國務院金融穩定發展委員會近日召開會議，研究全面落實對資

本市場違法犯罪行為「零容忍」工作要求。提出多措並舉加強和改進證券執法工作，全力維護資

本市場健康穩定和良好生態。據《上海證券報》引述東方證券首席經濟學家邵宇表示，此前瑞幸

咖啡財務造假事件引起市場關注，中證監目前的工作重心之一還是放在提升上市公司質量上。

此次會議提出，要嚴厲查處重大違法犯罪案件，依法從重從快從嚴懲處；強化專門的執法力

量；由中證監會同相關部門建立「打擊資本市場違法活動協調工作小組」，形成打擊資本市場違

法活動合力等舉措。邵宇表示，這一系列舉措將對上市公司形成震懾，在未來持續的一段時間內

，企業都會著力提升財務質量。同時不僅是上市公司，包括參與其中的中介機構，也將受到相應

的警示和典型案例處罰的震懾作用。

邵宇認為，「強化民事賠償和刑事追責力度，加快新修訂的證券法實施細則落地，對典型重

大、社會影響惡劣的個案，依法及時啟動集體訴訟，這一舉措影響十分重大。他認為，集體訴訟

制度是成熟資本市場中一個重要的法律制度，具有中國特色的集體訴訟制度的建立和啟動，會在

較大程度上提高上市公司的違法成本。（ｗｌ）

