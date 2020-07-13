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13/07/2020 16:49

【新冠肺炎】內地社會逐步重啟，傳ＣＢＡ公司將申請開放觀眾入場

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國男子籃球職業聯賽（ＣＢＡ）是疫情後中國體壇重啟的第
一項大型體育賽事，據內媒引述消息指，ＣＢＡ公司已著手準備開放球館，並於近日向上級有關
部門提交方案，意味著中國籃球球迷有望進場觀賽。
　　日前國家體育總局印發最新復工復產方案，將逐步探索持有４８小時內核酸檢測結果陰性證
明並嚴格自我隔離的觀眾現場觀賽，間隔就坐，總數不超過觀眾席容量的５０％。（ｅｙ）

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