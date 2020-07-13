【新冠肺炎】外交部：世衛組織兩名專家已抵達中國

《經濟通通訊社１３日專訊》新冠肺炎疫情持續半年，世界範圍內關於病毒起源的爭論從未
停止。最早爆發疫情的中國目前形勢趨緩，世界衛生組織（ＷＨＯ）終於派出一組專家前往中國
，調查新型冠狀病毒的起源。中國外交部發言人華春瑩於今日的例行發布會上介紹，經過雙方的
協商，中國政府同意世衛組織派專家來北京同中國的科學家和醫學專家就新冠肺炎病毒溯源科學
合作有關事宜進行合作與交流，目前兩位專家已經抵達中國。（ｗｌ）
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