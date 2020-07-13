【ＦＯＣＵＳ】阿爺意圖未滿Ａ股牛市未完，兩趨勢續成造王者

【ＦＯＣＵＳ】２月時還背負「十年一夢」罵名的Ａ股，７月開月短短７個交易日即飆升逾

１５％，上周末突現多個監管層出手降溫信號－－先是「國家隊」減持熱門股，再有央媽稱「高

度重視熱錢流動現象」，最新則是銀保監發聲嚴禁銀行保險參與場外配資。

好容易顯露的賺錢效應能否持續？從阿爺的政策意圖看，牛市似乎遠未結束，「數字化」及

「去全球化」兩大疫後主要趨勢將續成中港股市造王者。



＊國家隊、央媽、銀保監齊降溫＊



２月時仍徘徊十年前２９００點水平的上證，進入７月突然發威，不單連漲７個交易日累飆

逾１５％，日成交量穩企萬億元水平以上；升勢更標青的創業板指，年初至今漲幅更高達逾５５

％。

不過，以社保基金、國家集成電路產業投資基金領銜的「國家隊」，上周突減持人保（滬：

６０１３１９）、北斗星通（深：００２１５１）等保險股、科技股，觸發監管層出手為Ａ股降

溫信號。

緊接其後，央媽上周五（１０日）收市後借「上半年金融統計數據新聞發布會」稱，高度重

視熱錢流動現象；特殊、階段性的貨幣政策工具本身就是臨時性政策措施；利率適當下行並不是

愈低愈好。

銀保監周六（１１日）續令降溫信號明朗化，其於網站刊登答記者問強調，嚴禁銀行保險機

構違規參與場外配資；嚴查亂加槓桿和投機炒作行為，防止催生資產泡沫；確保金融資源真正流

向實體經濟中最需要的領域和環節。



＊留意數字化、去全球化概念股＊



以較能反映散戶槓桿水平的滬深融資餘額計，現時約１﹒３萬億相當於２０１５年時峰值的

六成，不到１６倍的平均估值亦低於當年的近２０倍，牛市結構可謂健康過５年前。監管層周末

連發降溫信號（包括中證監上周初公布２５８家非法配資平台名單），顯然是在外部環境更嚴峻

複雜時，絕不允許重蹈當年瘋牛行情最後一地雞毛的覆輒。

如本欄上周二所指，關鍵時刻拉升人民幣資產表現，「短線為衝突升級加添關鍵防線，長線

更為人幣取代美元霸主地位試水」－－此政策意圖未圓滿，股市打通金融、科技、產業「內部循

環」的關鍵作用未充分發揮，神州牛市亦似乎遠未結束。

長牛列車啟程之際，「數字化」及「去全球化」兩大疫後主要趨勢將續成中港股市造王者。

前者包括產業數字化（如電子商務、宅經濟、虛擬支付）、數字產業化（如５Ｇ、雲計算、數據

科學、機器學習）概念股，後者則包括中概回歸、半導體國產化、大內需崛起等概念股。

不過，想牛市旅途平安暢順，仍要隨時留意列車外大環境的警示信號，包括中美交惡升級、

監管出手動向、ＩＰＯ加速、資金流入放緩等。早前侵侵指未考慮美中第二階段貿易談判，歷史

數據就顯示，兩國貿易流量下降對全球股市恐並非福音。

