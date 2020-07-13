《融天納地－溫天納》第三季度投資重點研判

《融天納地》環球疫情看似出現第三波爆發，但內地下半年經濟將持續復甦，經濟的生產和

投資方面復甦速度較快，但消費疲弱，仍有較大的增長空間。隨著內地疫情逐步緩和，預計今年

下半年內需將是復甦的引擎，經濟增長的環比改善將會持續至明年第一季度。目前環球量寬，發

達國家貨幣和信用持續擴張，若然下半年需求復甦力度超預期，對通脹將產生一定的刺激作用。



從規劃上，筆者估計中央政府對今年全年的經濟增長不抱有很大希望，下半年季度增長速度

回到６％就已經符合目標。觀察內地微觀數據，從六大發電廠日均耗煤量、各行業開工率等數據

來看，都有較大程度的回升，絕大部分已經恢復到疫情之前的水平。在消費和出口領域，４月份

內地出口同比正增長，５月份出口同比增長速度僅下滑３﹒３％，在歐美大面積復工的６、７月

份出口將勝預期。在內地基建政策方面，將持續發力，政策涉及增發１﹒６萬億專項債和１萬億

抗疫特別國債的融資。後續項目審批落地將為地方基建提供強有力的支持。估計６月至９月基建

措施隨著地方預決算追加，基建在未來兩至三個月將有更大的發揮，基建概念企業的現金流有望

趨向平穩。



從政策面觀察，未來能否減息？需要研判通脹走勢。展望７月，預計ＣＰＩ同比將小幅回升

，但破「３」可能性較低，ＰＰＩ當月同比跌幅繼續收窄。截至上周隨著內地需求逐漸恢復，豬

肉、蔬菜價格持續上升，但考慮到去年７月份基數較高，預計７月ＣＰＩ環比轉正，同比回升力

度溫和。觀望未來，ＣＰＩ同比將逐季回落。ＣＰＩ四個重要分項中，豬肉平均批發價已升至

４６﹒５元╱公斤，蔬菜因南方洪澇災害價格上升，價格上升因素將帶來同比某程度的上升，但

按照季節性和基數效應的整體考慮，ＣＰＩ波浪式下滑的趨勢未變。



隨著環球復工復產，需求回暖將帶動ＰＰＩ見底回升。在ＰＰＩ的六個重要分項中，原油價

格已回升至４２﹒８美元╱桶，但由於頁岩油的成本在每桶４５美元左右，因此油價是否進一步

回升仍存在不確定性。煤炭、鋼鐵、水泥等價格隨著內地基建項目發力企穩回升，有色金屬跟隨

全球經濟在第二季度見底後回升。因此，估計ＰＰＩ未來環比逐步回升的趨勢比較確定，至於回

升的程度需要觀察海外疫情蔓延情況，及其對海外經濟的影響。



觀察政策面，內地減息時點的選擇均伴隨著ＣＰＩ回落，通脹壓力減輕。目前來看，ＣＰＩ

重回３％以下、ＰＰＩ同比仍為負值，貨幣政策徹底鬆綁或難以成事，但未來貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）仍有機會下調。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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