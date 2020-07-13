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即市新聞

13/07/2020 10:59

《匯市一周－徐惠芳》疫情持續反覆，外幣整固，觀望各國數據

　　《匯市一周》展望周一（１３日），數據關注德國６月批發物價指數年率、月率。此外，美
聯儲主席威廉姆斯及英倫銀行行長貝利，均會就倫敦銀行同業拆借利率（ＬＩＢＯＲ）發表講話
。本周焦點在美國６月ＣＰＩ、零售銷售數據和聯儲局公布褐皮書。
　
　　美國６月ＰＰＩ不及預期，美聯儲卡普蘭表示，存在大量的過剩產能，未來將有通縮風險。
全球疫情惡化，美國疫情進一步升級，美元資產暫時無太多吸引力。現貨黃金探底回升至每盎司
１８１０美元上方，若第二次疫情再度引發市場恐慌，黃金可能開啟新一輪上升趨勢，市場預期
，若美國疫情加劇，政府應認真考慮重新封鎖措施。
　
　　美國經濟活動在６月陸續重啟，預期通脹強勁增長。市場估計，６月ＣＰＩ月率和年率分別
增長至＋０﹒６％。但美國疫情繼續爆發，打壓預期經濟強勁復甦的樂觀情緒，主要州份地區將
經濟活動暫停，或影響到整體美國經濟表現，市場料，６月零售銷售回落至５﹒５％。若零售銷
售放緩，製造業和消費者信心指數同樣走弱，相信美匯指數９７關口較難突破。聯儲局地區經濟
報告褐皮書，將為美國經濟把脈，若報告顯示，美國經濟活動良好復甦，就業市場大幅改善，資
金追逐美元，美匯指數上望９７﹒５０，短線支持９６﹒４０。
　
＊商品貨幣走勢反覆＊
　
　　商品貨幣走勢反覆，澳洲５月房屋貸款月率為－１１﹒６％，前值－４﹒８％，預估為
－５﹒５％。澳洲人口第二大州感染人數上升，維多利亞州新增病毒感染１３４例，標普警告，
該州恢復封鎖狀態將對其經濟復甦造成壓力；市場透過賣出澳元來表達對增長前景的擔憂。澳元
兌美元亞市在０﹒６９６５水平整固，若澳元突破０﹒７０００心理關口，會繼續走高，下一個
目標為０﹒７０６０；短期支持於０﹒６９００、０﹒６８４０水平。
　
　　歐盟領導人在７月１７日至１８日舉行救助基金特別峰會。德國提供了７５０億歐元的救助
方案，但仍不能保證歐盟成員國一致同意復甦經濟基金計劃。歐元兌美元在１﹒１２５５至
１﹒１３６５徘徊，若歐盟復甦經濟基金未能達成，歐元將受壓下行，下望１﹒１２００水平。
　
　　本周三（１５日），加拿大央行議息，市場預計利率維持不變，近期加拿大經濟因疫情影響
，加拿大４月份的ＧＤＰ按季下跌１１﹒６％。油價仍遠低於年初時的高水平，美國新增感染病
例激增，經濟前景並不樂觀。若加央行發出鴿派言論，加元必將面臨更大的下行壓力，美元兌加
元或重上１﹒３７水平。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》
　
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