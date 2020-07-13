《金石為開－黃威》ＥＴＦ資金繼續流入，黃金維持反覆向好

《金石為開》新冠病毒疫情仍然嚴峻，除了美國、印度、巴西等重災區之外，上周日本、香

港等地也出現新一波爆發跡象。加上美債息率短暫衝高後反覆下探，美元走勢疲軟，黃金趁勢衝

破１８００美元大關。不過股市未見大幅調整，美股在新冠藥物的利好刺激下反而進一步走高，

導致金價於周末前回吐，全周升幅收窄至１﹒３％。



上周重要數據不多，市場受疫情發展的影響較大。美國病例數持續激增，據ＣＤＣ的資料顯

示，單日新增病例的常態水平已經攀升至６萬左右。印度病例增速也在繼續上升，巴西則維持在

高位。除此之外，日本、香港等地上周也出現了新一波爆發的跡象。美國已有２０多個州宣布暫

停推進經濟重啟計劃，一度令市場憂慮升溫。另外，美債息率上周也衝高回落，隨後掉頭反覆下

探，美元因此則延續了弱勢表現。黃金受到避險情緒和弱美元的推動，成功突破１８００美元大

關。



不過股市於過去一周未見大幅調整。中國股市繼續放量大漲，給全球市場帶來支撐。周五

（１７日）吉利德發布的資料顯示，該公司的瑞德西韋能有效降低冠狀病毒患者死亡率。股市信

心得到增強，助美股上探周內高位，令金價出現獲利回吐。目前股市的氛圍仍然火熱，本周將進

入財報季，投資者需密切留意頭部公司二季度業績。尤其是科技龍頭的財報能否有驚喜，很大程

度上關乎美股的再升動力。



整體而言，黃金仍維持反覆上行的趨勢，繼續運行於短線升軌之內。ＲＳＩ觸及７０後回落

，但沽壓並不明顯。ＥＴＦ資金大部分時間均呈現流入，即使出現短暫流出，幅度亦不大。

ＣＦＴＣ的投機性淨多倉基本與前一周持平，略高於４、５兩月的平均水平。在日線走勢正式轉

淡之前，建議投資者繼續持有多倉。



本周日央行及歐央行會議預計仍無太多看點，重點關注中國二季度ＧＤＰ、美國６月零售銷

售及美股企業財報。《六福金融分析師 黃威》



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