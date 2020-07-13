《陶冬天下－陶冬》美股市新錢打天下，英脫歐舊怨拖談判

《陶冬天下》疫情仍然牽動著投資者的思緒，風險資產價格仍然無懼地上行著。上周風險市

場演繹出新的避險避疫三劍客 科技股、黃金、Ａ股。佛羅里達、德克薩斯、加利福尼亞分別

爆出新冠感染的單日最高紀錄，巴西、澳大利亞、日本和香港一起傳出令人不安的疫情消息，但

是資金依然衝向股市，尤其是受到人流管制影響較小的新科技股。不僅美國，中國股市也迎來了

久違的牛市，成交量暴增，新投資者跑步入市。股市熱，債市也熱。上周美國十年期和三年期國

債拍賣火熱，二級市場上十年期國債利率一度回落到０﹒５６％，五年期創下０﹒２６％的新低

。但是疫情反覆，也給航空、旅遊等行業的股票帶來新的衝擊，零售業連鎖店接連關店甚至倒閉

重組，星期五一家抗新冠醫藥公司宣布它的藥品對降低新冠死亡率表現有效，算是給了市場一個

定心丸。伴隨美國疫情惡化和債息下降，美元指數輾轉回落，美元對多數貨幣匯率走弱。原油需

求每天縮減２４０萬桶，國際能源組織警告疫情帶來的供需失衡，油價一度急跌，不過到星期五

已經收復失地並有斬獲。黃金繼續受到追捧，黃金８月期貨企穩每盎司１８００美元樓上。



美國ＮＡＳＤＡＱ屢創新高，Ｓ＆Ｐ５００也從３月份低位反彈４５％，美國股市復甦之快

是史無前例的。不僅如此，股市與實體經濟分歧之大也是史無前例的。美國整條陽光帶各州疫情

大多在迅速惡化中，不少地方可能需要重設人流禁令，６月中旬升起的「迅速人流解禁、迅速經

濟反彈」的市場預期已經落空，然而美股照升如儀。這個的背後，是聯儲製造出來的巨額新流動

性。面對突如其來的疫情和市場坍塌，美國貨幣當局以史無先例的方式ＱＥ，三個月間幾乎將資

產負債表翻倍，幾乎買下了同期的所有國債，還深度介入公司債市場。實體經濟此時並無能力消

化新產生的流動性，於是新錢多進入了金融資產市場，成為炒作主力。如果從傳統智慧和盈利基

本面看，目前的美股升勢是無法持續的，但是新增流動性如滔滔洪水湧入，而且過去在債市、儲

蓄中的資金也向股市轉移，成為牽引股市的另類基本面。美國即將進入第二季度盈利公布期，公

司的業績狀況可能觸發一輪分化行情或短暫調整。進入下半年後，市場正在將焦點放到明年盈利

前景，這將是未來股價相對錶現的一個測試計。



歐盟貿易談判代表巴尼爾上周在倫敦，與英國談判代表進行了３月以來第一次高規格對話。

儘管雙方在媒體放風會作出一點讓步，談判看來並不順利，據報兩國代表基本停留在「各自表述

」層面上，去年談判桌上的恩恩怨怨看上去仍是今年的障礙。英國去年底正式脫離歐盟，並公開

宣布今年底脫離歐盟關稅區，「不管有沒有新的一份貿易協定」。歐盟稱貿易協議需要在各成員

國經過議會審批流程，「最慢７月底需要就貿易框架、內容達成共識」。目前看來雙方在自我設

置的時限內完成貿易協定文本的談判，這種機會不大。儘管沒有去年愛爾蘭邊境那樣的絕地難題

，相對難題還是不少的，雙方也沒有展現出誠意來推進談判，解決難題。如果在沒有一份與歐洲

的貿易協定下脫歐，英國經濟勢必受到重大打擊，歐洲經濟也會受到衝擊，甚至可能存在金融風

險，但是談判桌兩旁卻沒有展現出多少誠意。筆者認為英國年底脫歐的期限，是有修改空間的，

但是目前的狀況持續下去對經濟不利，對英鎊匯率及英鎊資產構成威脅。加上英國國債迅速滑向

零利率，英鎊風險在聚集中。



本周市場宏觀焦點，預計在美國疫情和中國ＧＤＰ數據上，美國企業季報開鑼，銀行業績和

壞帳尤其引人注目。歐洲央行已經推出大量政策，本周例會應該在利率和資產購買上按兵不動，

不過言論仍可能成為市場波動的材料。日本和加拿大央行會議，估計沒有實質性措施出台。

《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

