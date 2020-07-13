《缸邊隨筆－石鏡泉》黐上了嗎？

《缸邊隨筆》上周五（１０日），筆者文：「瘋．風．癡．黐」，建議大家不宜光追「風」

（價），因為太追風，會「瘋﹒癡」，會「黐」上滿手高價貨。這個要戒「瘋」之議，在上周三

（８日）、周四（９日）的文章也有提出，要以前「瘋」為鑑。



上周五，中港股市俱回，如「黐」了滿手高價貨的朋友怎辦好？筆者認為不用愁，只要不是

用孖展去賭，則這些近日才黐了上手的高價貨，在未來的升市中，是可以甩手的

；因為筆者相信當前中港股市是個牛市之始，而牛市的特徵是，在牛初黐上手的高價貨，會隨著

市道整體上升，而可以解困。不過，如是上個牛市所黐上的高價貨，就難言能否在今個牛市中解

套；因為一單還一單，一市還一市。



＊永遠反對個「炒」字＊



上周五的Ａ股跌，是伴隨有國家隊大手減持，大基金嗅覺靈，也跟著出貨；但如散戶不偏執

低頭買、買、買，而是肯豎起耳朵聽到阿爺要嚴打外圍的非法槓桿借貸，提多點戒心，不沽也不

要買，阿爺是永遠反對個「炒」字，炒樓不用說，就算是股，阿爺也不願見炒，而寧見：慢、慢

、慢牛。



外媒報道有家深圳前海Ｕｎｉｔｅｄ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆｕｎｄ，於２０１９年１０月成

立，在今年２月起，急賺逾倍，怎麼樣做到這個亮麗成績？他們先掃描出成交大、價飆升之股，

追入，翌日便沽，這是百分百的「隔日鮮」，可以賺到錢，但不是阿爺或任何政府所樂見，是可

以被視為「擾亂金融」。讓這些「隔日鮮」普及，則這次牛市，就會快速結束，未能讓廣大股民

Ｈａｐｐｙ。另方面，就是網上有不少借錢予人去炒的網訊。



試想想，一邊人唱可以幾個月就翻倍，一邊有人可貸出錢，１４億人中，只要有１萬人各貸

１０００萬去炒１０倍槓桿，成交就是萬億，能不嚇人？一旦炒燶，損失是以幾千億計，不是今

時在疫後，萬物待興的環境中，所能承受的，結果可能是有人會不死於新冠肺炎，但會死於炒燶

股。



７月９日晚，中國人保（０１３３９）發布公告稱，公司第二大股東，社保基金，擬減持公

司Ａ股不超過８﹒８４億股，約人保所發行股數的２％，社保基金持有１６﹒５４％的人保股份

，而人保今月至被減持前漲幅逾２８％。



其他已公布被大基金、社保、券商、上市公司大股東減持股票不下１００隻，對這個沽售壓

力，今時投資者要關注的是，今次減持會否如２０１５年一樣，一減之下，就把「大時代」打貶

成「跌時代」。



業內人士認為不會，因為近期Ａ股行情太火爆，有利者套利是合理。



前海開源基金首席經濟學家楊德龍的最新觀點認為，從經濟面來看，中國經濟平穩復甦，按

季度來看，今年呈現出逐季回升的深Ｖ復甦態勢，這是股市上升的堅實支撐。從資金面來看，無

論是此前倉位較低的資金的加倉，還是新基金的發行火爆吸引更多的資金入場，都提高了流入Ａ

股的資金量，此外居民儲蓄從固定收益類產品向資本市場大轉移也是未來很多年的趨勢，並非短

暫現象。當前市場的主要風險來自外部。全球疫情仍未得到有效控制，根據美國約翰遜霍普金斯

大學的統計，截至當地時間７月８日，美國累計新冠肺炎確診病例已經超過

３００萬例，累計死亡病例達到１３萬例以上，全球感染確診人數已經超過了１２００萬，這對

海外經濟的影響較大。



高盛和大摩呼籲投資中國，認為Ａ股的牛市正在形成中。



＊要找翻倍股＊



中信証券有個報告：牛市到底來了嗎？很值得各位細看。在２０１５年滬深指數的

５１７８點，高位回下以來，至今年７月，漲幅翻倍的共有１０２隻股票，中信証券的報告基本

上是說，不要問個市是牛不是牛，而是你有沒有找到這１０２隻翻倍的股票，這些翻倍的股票不

全是科技股，最多翻倍股的板塊是食品飲料（佔１７％），醫藥（佔１３％），跟著才是電子（

佔９％），基礎化工（佔８％），家電（佔６％），農林牧漁（佔５％），可見要股價翻倍，不

一定是做５Ｇ，但就一定要做到行業龍頭，盈利質量好。而在每一個年頭，都是有不同的板塊╱

行業領頭，只要投資者能識「賢股」，親「賢股」就年年都是牛市，「黐」上的，都是價值股時

，不「黐上」才不好呢？但如只是只懂「瘋」追「風」（價），怕是竹籃打水一場空。《資深投

資者 石鏡泉》



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