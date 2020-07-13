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即市新聞

13/07/2020 09:13

【新冠肺炎】書展關注組促延期或停辦，貿發局將盡快公布最新安排

　　《經濟通通訊社１３日專訊》新一波疫情來勢洶洶，但書展仍計劃如期於本周三（１５日）
起舉行。九巴日前表示，為了員工和市民健康安全著想，決定退出今年書展。「２０２０香港書
展關注組」亦發聯署聲明指，昨天（１２日）向參展商發出問卷，收到近２００個攤位的書商回
覆，全數皆希望書展延期，逾八成認為若書展如期舉行，將考慮直接不進場或退租，並要求主辦
方可以退還訂金。
　　關注組敦促請政府、貿易發展局等主辦方謹慎應對，審慎評估疫情風險，考慮延後或停辦相
關大型展覽，並對參展商作出相應補助，容許參展商無條件退租，並保留是次的參展資助，減少
參展商的損失。

＊盧寵茂認為書展感染風險很大＊

　　香港貿易發展局表示，明白市民及參展商的關注，正與不同持份者緊密聯繫，商討應對方案
，將盡快公布有關書展、香港運動消閒博覽、教育及職業博覽和創業日的最新安排。商務及經濟
發展局亦指，會繼續與貿發局保持緊密聯繫，並會密切注意疫情情況。
　　港大深圳醫院院長盧寵茂建議暫停書展，他說東京奧運都因應新型肺炎疫情推遲，不明白為
何書展一定要在現時舉行，認為市民應該盡量留在家中，書展會帶來很大感染風險，又指若限制
人流，屆時若只有「小貓三、四隻」進場，相信亦會影響參展商的生意。（ｃｌ）

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