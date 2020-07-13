  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2020 10:50

【新冠肺炎】城大容許教職員本周在家工作，學校維持正常運作

　　《經濟通通訊社１３日專訊》城市大學發通告指，為了減低疫情傳播風險，各部門主管可於
本周彈性安排員工在在家工作，同時應制定彈性上班及午膳時間安排，維持各辦公室的服務和運
作。
　　校方強烈呼籲教職員和學生，不論在家工作或回校，均應保持社交距離。
　　另外，理工大學亦向師生發信，重申部門主管應安排彈性上班及用膳；有同住者需進行強制
檢疫的師生，應向校方匯報並自我隔離１４日，避免返回校園或宿舍。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/07/2020
AI大會上海順利召開　疫情下展覽活動轉線上　體驗感降低
興證快訊13/07/2020
新經濟股可維持強勢？
財經熱話10/07/2020
【賭王出殯－圖輯】何鴻燊出殯　多名現任及前任國家領導人致唁電
財經熱話10/07/2020
《經濟不停學》納指港版滬版將面世　上車之前知多Ｄ
財經熱話10/07/2020
《股市一周》疫情反彈兼A股回吐　港股先升後回全周仍漲354點
中國故事10/07/2020
《神州經脈》6月M2增速符預期　滬指止步八連升　周漲幅五年大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金