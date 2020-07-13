【新冠肺炎】城大容許教職員本周在家工作，學校維持正常運作

《經濟通通訊社１３日專訊》城市大學發通告指，為了減低疫情傳播風險，各部門主管可於
本周彈性安排員工在在家工作，同時應制定彈性上班及午膳時間安排，維持各辦公室的服務和運
作。
校方強烈呼籲教職員和學生，不論在家工作或回校，均應保持社交距離。
另外，理工大學亦向師生發信，重申部門主管應安排彈性上班及用膳；有同住者需進行強制
檢疫的師生，應向校方匯報並自我隔離１４日，避免返回校園或宿舍。（ｃｌ）
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