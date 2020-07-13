【新冠肺炎】商經局：「起動香港電影」啟動禮因疫情取消

《經濟通通訊社１３日專訊》商務及經濟發展局公布，因應本地２０１９冠狀病毒病疫情的

最新情況，原訂於今日下午三時在中環元創方智方舉行的「起動香港電影」啟動禮將會取消。

下午的記者會原打算公布第六屆首部劇情片優勝隊伍名單。根據規定優勝者要待宣布獲勝後

，才能獲大會發放資金開戲，因此開拍日期將會推遲。（ｃｌ）

