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13/07/2020 18:03

【新冠肺炎】張宇人呼籲飲食界將７月７折８月８折改為外賣優惠

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據電台報道，飲食界立法會議員張宇人表示，鑑於近期新冠肺
炎疫情反彈，早前業界推出的７月７折，８月８折優惠會有所調節，呼籲所有已參與的食肆，將
優惠改為外賣，以配合政府的防疫措施及維持社交距離。
　　張宇人又敦促食肆加強防疫措施，包括定時消毒食具、每小時清潔洗手間一次，以即棄乾或
濕紙巾替代毛巾等。對於有專家呼籲進一步收緊食肆等處所的防疫措施，張宇人認為，現時的限
制措施已對業界生意有很大影響，相信政府會平衡經濟與防疫。（ｃｌ）

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