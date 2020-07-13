【新冠肺炎】張宇人呼籲飲食界將７月７折８月８折改為外賣優惠

《經濟通通訊社１３日專訊》據電台報道，飲食界立法會議員張宇人表示，鑑於近期新冠肺

炎疫情反彈，早前業界推出的７月７折，８月８折優惠會有所調節，呼籲所有已參與的食肆，將

優惠改為外賣，以配合政府的防疫措施及維持社交距離。

張宇人又敦促食肆加強防疫措施，包括定時消毒食具、每小時清潔洗手間一次，以即棄乾或

濕紙巾替代毛巾等。對於有專家呼籲進一步收緊食肆等處所的防疫措施，張宇人認為，現時的限

制措施已對業界生意有很大影響，相信政府會平衡經濟與防疫。（ｃｌ）

