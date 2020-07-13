《經濟通通訊社１３日專訊》據電台報道，飲食界立法會議員張宇人表示，鑑於近期新冠肺
炎疫情反彈，早前業界推出的７月７折，８月８折優惠會有所調節，呼籲所有已參與的食肆，將
優惠改為外賣，以配合政府的防疫措施及維持社交距離。
張宇人又敦促食肆加強防疫措施，包括定時消毒食具、每小時清潔洗手間一次，以即棄乾或
濕紙巾替代毛巾等。對於有專家呼籲進一步收緊食肆等處所的防疫措施，張宇人認為，現時的限
制措施已對業界生意有很大影響，相信政府會平衡經濟與防疫。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
13/07/2020 18:03
【新冠肺炎】張宇人呼籲飲食界將７月７折８月８折改為外賣優惠
《經濟通通訊社１３日專訊》據電台報道，飲食界立法會議員張宇人表示，鑑於近期新冠肺
炎疫情反彈，早前業界推出的７月７折，８月８折優惠會有所調節，呼籲所有已參與的食肆，將
優惠改為外賣，以配合政府的防疫措施及維持社交距離。
張宇人又敦促食肆加強防疫措施，包括定時消毒食具、每小時清潔洗手間一次，以即棄乾或
濕紙巾替代毛巾等。對於有專家呼籲進一步收緊食肆等處所的防疫措施，張宇人認為，現時的限
制措施已對業界生意有很大影響，相信政府會平衡經濟與防疫。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
|中國故事13/07/2020
《神州經脈》中國對美實施對等制裁 監管提醒泡沫風險惟交投續熱
|FOCUS13/07/2020
【FOCUS】阿爺意圖未滿A股牛市未完 兩趨勢續成造王者
|開市Good Morning13/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇未穿137元續持有
|財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】徐德義：不排除會因應最新情況 更新防疫措施
|中國故事13/07/2020
AI大會上海順利召開 疫情下展覽活動轉線上 體驗感降低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰