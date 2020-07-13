【新冠肺炎】１名伊利沙伯醫院病人接受了確診者血小板輸血

《經濟通通訊社１３日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，有１名確
診病人於７月５日約下午３時到４時３０分曾到西九龍捐血站捐血，該日全日有８５名捐血人士
，當中下午１時後有５９人，站內工作人員有１４人，曾與患者有接觸的有４人。
他強調，捐血站自疫情爆發以來採取嚴格感染控制措施，２８天內曾離開香港或接觸確診病
人的人士應暫緩捐血。
他續指，暫時知道伊利沙伯醫院有１名病人接受了血小板輸血，會安排他住隔離病房及進行
測試。（ｃｗ）
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