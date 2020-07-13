【新冠肺炎】醫管局：非緊急服務需要再次減少

《經濟通通訊社１３日專訊》醫管局總行政經理劉家獻表示，今輪病人不少年紀較大，可能
需要深切治療，需要預留設施人手，亦會盡快重開４００－５００張二線病床，又指已聯絡各聯
網提出調節工作，非緊急服務需要再次減少。
衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至昨日早上有２５９６人入住檢疫中心，目前可
用單位不足４００個，又指政府高層關注疫情發展，如有最新措施會盡快公布。（ｃｗ）
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