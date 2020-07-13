【企業盈警】鷹普精密（０１２８６）料中期盈轉虧損最多３億元

《經濟通通訊社１３日專訊》鷹普精密（０１２８６）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不超過３億元，去年同期純利３億元。

該集團指，中期轉盈為虧主因商譽及其他無形資產減值支出影響，其次是新型肺炎疫情導致

收入減少。倘若不考慮有關減值支出，該集團料中期溢利介乎約１﹒５億至１﹒８億元。該集團

指，疫情於３月在歐美爆發，大部分歐美客戶已不同程度關閉工廠，導致收入及經營溢利減少。

儘管該等國家近期逐步解除經濟封鎖，該集團認為短中期高失業率及第二波疫情威脅將持續對消

費者信心造成不利影響，在年底前市場續疲弱。該集團已落實一系列控制運營成本及資本開支措

施，以降低業務收支平衡點。



＊６月底淨資產負債比率約１０％＊



該集團指，於去年底商譽結餘約４﹒４６億元，由於分別於２０１４年收購內地表面處理工

廠及土耳其精密加工廠，考慮到疫情影響及市場預期緩慢復甦，故作減值。該集團預期商譽及其

他無形資產減值支出為非現金項目，不會對現金流量和經營等造成影響。

於６月底預計現金及現金等價物及已抵押存款約５﹒６３億元，預計銀行貸款及租賃負債約

９﹒０８億元，淨債務約３﹒４５億元，淨資產負債比率約１０％。淨債務預計減少約１﹒６３

億元是因期內強勁自由現金流量，而此淨債務減少已扣除５月支付的去年末期股息約６０００萬

元，而於６月底尚可提取銀行融資總額超過１０億元。

該集團預期於８月中旬公布業績。（ｗｈ）

