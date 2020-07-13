【企業盈警】同仁堂（０１６６６）料中期盈利跌最多３０％

《經濟通通訊社１３日專訊》同仁堂（０１６６６）公布，預計截至６月３０日止中期純利
下降介乎２５％至３０％，即降至介乎約２﹒６８億至２﹒６８億元人民幣。
該集團指，中期業績預計下降主要原因年初新型冠狀病毒疫情爆發，醫藥商業零售藥店營業
時間縮短、客流量減少，而其中成藥產品大部分在零售藥店銷售，由此導致產品銷量下降，對業
績造成一定影響。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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