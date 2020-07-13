【企業盈警】獅子山集團（０１１２７）料中期純利跌５５％

《經濟通通訊社１３日專訊》獅子山集團（０１１２７）公布，預期截至６月３０日止中期
純利按年跌約５５％，即降至２５３２萬元。
該集團指，純利下跌主因營業額比去年同期減少約２５％，但短期難以調整固定直接及間接
成本。該集團指，預計營業額減少是由於自年初起爆發２０１９冠狀病毒病，宏觀經濟不確定性
使其部分海外客戶減少印刷訂單。
目前，該集團於內地、新加坡及馬來西亞的生產設施已全面恢復營運。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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