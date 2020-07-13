【企業盈警】獅子山集團（０１１２７）料中期純利跌５５％

《經濟通通訊社１３日專訊》獅子山集團（０１１２７）公布，預期截至６月３０日止中期

純利按年跌約５５％，即降至２５３２萬元。

該集團指，純利下跌主因營業額比去年同期減少約２５％，但短期難以調整固定直接及間接

成本。該集團指，預計營業額減少是由於自年初起爆發２０１９冠狀病毒病，宏觀經濟不確定性

使其部分海外客戶減少印刷訂單。

目前，該集團於內地、新加坡及馬來西亞的生產設施已全面恢復營運。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

