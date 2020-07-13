【企業盈警】澳獅環球（０１５４０）料中期純利跌５０％

《經濟通通訊社１３日專訊》澳獅環球（０１５４０）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年跌約５０％，即降至１６３﹒５萬澳元。

該集團指，純利下跌主因營業額比去年同期減少約３５％，但短期難以調整固定直接及間接

成本。該集團指，預計營業額減少是由於自年初起爆發２０１９冠狀病毒病，部分客戶已減少印

刷訂單，而五大客戶中其中一名客戶自今年起不再與其續約。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

