《日入而息》國泰通過資本重組計劃，港新增５２宗確診，書展延期

《今天重點》﹡國泰（００２９３）通過３９０億資本重組計劃，主席指年底提交方案

張華峰偕金融服務業界與許正宇會面，提及助券商參與理財通等意見；張華

峰稱中小型券商仍面臨重大困難，與許正宇會面對方態度正面

﹡貿發局表示香港書展及本月三個活動延期舉行

﹡馬會有會員確診，山光道體育綜合大樓今起關閉；馬會宣布六合彩攪珠再押

後

﹡本港今日新增５２宗確診個案，４１宗為本地個案

﹡澳門表示傍晚起經港珠澳大橋由香港入境須提交檢測證明



《即日市況》﹡疫情陰霾未散，港股好淡爭持收報２５７７２點，升４４點



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒７７％重返高位，創業板再遇利好漲４％



《美元匯價》﹡短線投資者可於１﹒３６沽美元，買加元；歐元最新報１﹒１３３１╱

３４，日圓最新報１０７﹒０７╱０９



《公司業績》﹡ＭＩＮＤＴＥＬＬ ＴＥＣＨ（０８６１１）中期盈轉虧４３７﹒３萬馬幣

，不派息

﹡愛高（００３２８）全年虧損擴大至５﹒９９億元，不派息

﹡辰罡科技（０８１３１）中期虧損擴大至４２３﹒３萬元，不派息



《公司資訊》﹡上實環境（００８０７）江蘇及黑龍江附屬獲２２﹒５萬噸項目及提標提價

協議

﹡大唐潼金（０８２９９）接前執董李盛良清盤呈請，涉可換股債券拖欠

﹡中國環保科技（００６４６）收購生物技術公司５１％股權

﹡安永表示引入ＬＰＦ制度將可鞏固香港國際基金管理中心地位

﹡金泰豐（０８４７９）申請轉主板上市

﹡新加坡美食（０８４９６）合資格申請新加坡政府支援商業補助計劃

﹡雷蛇（０１３３７）港網上銷售上半年雙位數增長

﹡廣發証券（０１７７６）遭中證監處罰，大摩降其ＡＨ股評級，國信拒其任

承銷商

﹡丘鈦科技（０１４７８）６月攝像頭模組銷量按年減１％

﹡中國能源建設（０３９９６）上半年新簽合同額按年增長１０﹒６％

﹡國泰（００２９３）股東會通過發行優先股及供股等資本重組計劃

﹡三和建築（０３８２２）獲兩份鑽孔樁地基工程合約，總額共１﹒８億

﹡證監會表示Ｒｉｔａｍｉｘ（０１９３６）股權高度集中

﹡莎莎（００１７８）首季度整體營業額按年跌６７﹒９％，港澳同店銷售跌

７２％



《國企紅籌》﹡北京首都機場（００６９４）上半年旅客吞吐量按年大減７３﹒６％

﹡中國人保（０１３３９）上半年總保費收入按年升４﹒２５％

﹡新華保險（０１３３６）上半年保費收入升３０﹒９％

﹡中國財險（０２３２８）上半年原保費收入按年增長４﹒４％



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）向ＦＡＮＴＡＳＹ ＰＥＡＲＬ提供財務資助

﹡騰訊（００７００）關聯公司入股短視頻電商平台「成物」



《中國要聞》﹡中國周三將投放２萬噸進口儲備凍豬肉

﹡法國兩特工間諜罪成囚１２年及８年，傳向中國洩密

﹡網曝國家儲備糧出現質量問題，中儲糧已派調查組調查

﹡蝗蟲襲雲南１０萬畝地受害，當局稱成災可能性大

﹡北京財政局表示北京創業擔保貸款個人最高申請３０萬元

﹡上海今年１０月前將啟用城市智慧交通系統

﹡亞洲消費電子展宣布停辦

﹡中國訴歐盟反傾銷替代國世貿爭端案無任何生效判決

﹡機構料６月美元計進出口同比降幅均收窄，自美進口升

﹡人行表示利率適當下行非愈低愈好，疫情特殊政策將退出；人行５００億逆

回購利率持平，單日等額淨投放

﹡海南自貿港第二批建設項目開工，總投資２８１億元人民幣

﹡網文列舉蒙牛伊利醜聞遭廣傳，乳品協會稱作者造謠要求道歉

﹡全國４３３條合理發生超警洪水，１４１人死亡失蹤

﹡發改委表示今年累下達重大水利工程預算內投資５２８億

﹡比亞迪旗艦車售價２２萬，首款搭載華為５Ｇ技術車型

﹡美國對法國商品加徵２５％關稅，惟推遲最多半年實施

﹡美國總統特朗普稱未考慮與中國商討第二階段貿易協議

﹡庫德洛稱美國人現在前往中國投資是不明智的決定

﹡納瓦羅稱美國可能對微信及抖音海外版採取行動

﹡網信辦再啟清朗行動，整治網遊、直播、影片網站等

﹡中國對美國一機構、４個人包括３名反華議員實施制裁

﹡英國電訊表示可於五年內移除所有華為設備

﹡涉教唆早戀等問題，網信辦約談「學而思網校」負責人

﹡農村部表示豬肉價格連續６周上漲，漲幅達１５﹒６％

﹡美擬禁兩款中國軟件，華春瑩稱美國才是「黑客帝國」

﹡資金面寬裕，上周金融類集合信託逆市募資逾百億元

﹡中國建材集團與百度共投入超百億元，展開ＡＩ等領域合作



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，報１２２１１﹒５６點



《其他消息》﹡戴耀廷稱今天或未能完成民主派初選點票工作

﹡鍾劍華稱民主派初選或明天有結果，傳統派可能失利

﹡司法機構表示最近接大量涉同一法官投訴，將改以網頁回應

﹡政府透過「電影發展基金」預留約２﹒６億元推動本地電影製作

﹡金管局表示首批書面登記的市民將於本周三收到一萬元

﹡中科要求終止沙中線調查報告司法覆核聆訊

﹡中原表示拆息跌幅抵銷銀行加息，Ｈ按用家可減利息支出

﹡疫情下二手樓市交投仍向好，十大屋苑周末成交升四成

﹡第一太平戴維斯表示核心地區寫字樓空置率按年升逾１倍

﹡深股通額度全日用４９﹒４億元；滬股通額度全日用４７﹒２億元，陸股通

深流入近６９億

﹡戶戶送與保泰人壽合作，為送餐專員及其家屬提供門診服務

﹡張華峰偕金融服務業界與許正宇會面，提及助券商參與理財通等意見；張華

峰稱中小型券商仍面臨重大困難，與許正宇會面對方態度正面



《國安立法》﹡外電表示台灣將加強檢查來自中國和香港的投資

﹡美聯表示６月移民查詢升４﹒３倍，愛爾蘭政策風險較低

﹡香港美國商會調查：三成會員考慮轉移資產或撤走業務

﹡德國外交部與中國駐德大使會面，討論港區國安法



《新冠肺炎》﹡本港今日新增５２宗確診個案，４１宗為本地個案

﹡外交部表示世衛組織兩名專家已抵達中國

﹡澳門表示傍晚起經港珠澳大橋由香港入境須提交檢測證明

﹡中午起所有乘金巴入境澳門者須出示核酸檢測陰性證明

﹡內地影院將復工？首見新片海報，定檔「復業第一天」

﹡城大容許教職員本周在家工作，學校維持正常運作

﹡紅十字會表示一名確診患者上周曾捐血

﹡食衛局徐德義稱不排除會因應最新情況更新防疫措施

﹡貿發局表示香港書展及本月三個活動延期舉行

﹡書展關注組促延期或停辦，貿發局將盡快公布最新安排

﹡海洋公園表示嚴格執行防疫措施，密切留意疫情發展

﹡馬會有會員確診，山光道體育綜合大樓今起關閉；馬會宣布六合彩攪珠再押

後

﹡商經局表示「起動香港電影」啟動禮因疫情取消

﹡莎莎（００１７８）截至昨日無新增確診，柴灣員工可選擇在家工作

﹡集友銀行慈雲山分行平日提早至下午３時關門

﹡內地社會逐步重啟，傳ＣＢＡ公司將申請開放觀眾入場

﹡１名伊利沙伯醫院病人接受了確診者血小板輸血

﹡醫管局表示非緊急服務需要再次減少

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