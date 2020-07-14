  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2020 07:50

《油金掠影》中美關係緊張油跌約１％，新增病例增金價破千八美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》全球單日新增病例繼續破紀錄，從而加劇市場對美國政府或重
新出台停擺措施的擔憂，與此同時，中美關係進一步緊張，拖累油價周一（１３日）下跌約１％

　　布蘭特原油跌０﹒５２美元，或１﹒２％，收４２﹒７２美元。美國原油下滑０﹒４５美元
或１﹒１％，收４０﹒１０美元。
　　世界衛生組織（ＷＨＯ）周日（１２日）報告補充確診病例超過２３萬例，創下單日增幅紀
錄。
　　另外，美國及歐洲與中國因「港區國安法」的爭端也在不斷加劇。歐盟最高外交官表示，歐
盟正準備對中國採取反制措施，以應對北京實施香港國安法。
　　針對美國此前宣布制裁中國官員，中國外交部亦宣布，中方決定自即日起對美國國會－行政
部門中國委員會以及美國四名官員進行制裁。

＊銀價觸及近一年高位＊

　　美國新冠疫情愈發嚴重，市場憧憬聯儲局繼續出台措施緩解衝擊，金價周一企上１８００美
元。現貨金上漲０﹒６％，至１８０９﹒７４美元。美國黃金期貨收升０﹒７％，報１８１４﹒
１美元。
　　其他貴金屬，銀價攀升３﹒４％，至１９﹒３１美元，曾觸及２０１９年９月５日以來最高
１９﹒３５美元。鉑金漲３﹒３％，報８４１﹒４８美元。鈀金升１﹒４％，報１９９７﹒０５
美元。（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
中國故事13/07/2020
《神州經脈》中國對美實施對等制裁　監管提醒泡沫風險惟交投續熱
FOCUS13/07/2020
【FOCUS】阿爺意圖未滿A股牛市未完　兩趨勢續成造王者
開市Good Morning13/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇未穿137元續持有
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】徐德義：不排除會因應最新情況　更新防疫措施
中國故事13/07/2020
AI大會上海順利召開　疫情下展覽活動轉線上　體驗感降低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金