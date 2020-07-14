《油金掠影》中美關係緊張油跌約１％，新增病例增金價破千八美元

《經濟通通訊社１４日專訊》全球單日新增病例繼續破紀錄，從而加劇市場對美國政府或重

新出台停擺措施的擔憂，與此同時，中美關係進一步緊張，拖累油價周一（１３日）下跌約１％

。

布蘭特原油跌０﹒５２美元，或１﹒２％，收４２﹒７２美元。美國原油下滑０﹒４５美元

或１﹒１％，收４０﹒１０美元。

世界衛生組織（ＷＨＯ）周日（１２日）報告補充確診病例超過２３萬例，創下單日增幅紀

錄。

另外，美國及歐洲與中國因「港區國安法」的爭端也在不斷加劇。歐盟最高外交官表示，歐

盟正準備對中國採取反制措施，以應對北京實施香港國安法。

針對美國此前宣布制裁中國官員，中國外交部亦宣布，中方決定自即日起對美國國會－行政

部門中國委員會以及美國四名官員進行制裁。



＊銀價觸及近一年高位＊



美國新冠疫情愈發嚴重，市場憧憬聯儲局繼續出台措施緩解衝擊，金價周一企上１８００美

元。現貨金上漲０﹒６％，至１８０９﹒７４美元。美國黃金期貨收升０﹒７％，報１８１４﹒

１美元。

其他貴金屬，銀價攀升３﹒４％，至１９﹒３１美元，曾觸及２０１９年９月５日以來最高

１９﹒３５美元。鉑金漲３﹒３％，報８４１﹒４８美元。鈀金升１﹒４％，報１９９７﹒０５

美元。（ｆｚ）

