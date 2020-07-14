《華爾街內望》科網股拖累美股高開低走，道指微升納指挫２２６點

《經濟通通訊社１４日專訊》受亞馬遜、微軟等近期引領美股反彈的科網股拖累，美股周一

（１３日）高開低走，標指及納指下挫。

道指漲１０點或０﹒０４％，收報２６０８５點。標指跌２９點或０﹒９４％，報３１５５

點。納指挫２２６點或２﹒１３％，報１０３９０點。

市場恐懼指標ＶＩＸ指數漲４﹒９點或１７﹒９６％至３２點，創上月底以來最高水平，更

創上月中以來最大漲幅。

美國亞利桑那州、加州、得克薩斯州和其他約３５個州份的新增病例迅速上升，當中加州州

長已下令大規模撤回經濟重啟計劃，並關閉酒吧、教堂、健身房，禁止餐廳堂食。

個股方面，標指科技股領跌各板塊挫２﹒１２％，亞馬遜、微軟、晶片製造商英偉達、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ盤中早段一度上漲，但收市挫逾２％。

百事作為首批公布次季業績的美企僅漲０﹒３％，惟公司季度業績已超預期，旗下菲多利、

奇多等零食在疫情期間銷量激增。

特斯拉亦跌３﹒１％，惟盤中早段曾飆升１６％。特斯拉過去兩周一直猛漲，因為投資者都

押注特斯拉可能實現季度盈利，並可能成為標指成份股。

德國生物技術公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ躍升逾１０％，輝瑞攀升４％，兩公司聯合開發的兩種

實驗性新冠 肺炎疫苗獲得美國食品藥物管理局快速審批資格。

晶片製造商亞德諾半導體以２１０億美元收購對手Ｍａｘｉｍ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，推動後者股價漲８％，而亞德諾則跌５﹒８％。

指標十年期美債收益率升不足１個基點，報０﹒６３７％。（ａｌ）

