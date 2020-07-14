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14/07/2020 07:50

《華爾街內望》科網股拖累美股高開低走，道指微升納指挫２２６點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》受亞馬遜、微軟等近期引領美股反彈的科網股拖累，美股周一
（１３日）高開低走，標指及納指下挫。
　　道指漲１０點或０﹒０４％，收報２６０８５點。標指跌２９點或０﹒９４％，報３１５５
點。納指挫２２６點或２﹒１３％，報１０３９０點。
　　市場恐懼指標ＶＩＸ指數漲４﹒９點或１７﹒９６％至３２點，創上月底以來最高水平，更
創上月中以來最大漲幅。
　　美國亞利桑那州、加州、得克薩斯州和其他約３５個州份的新增病例迅速上升，當中加州州
長已下令大規模撤回經濟重啟計劃，並關閉酒吧、教堂、健身房，禁止餐廳堂食。
　　個股方面，標指科技股領跌各板塊挫２﹒１２％，亞馬遜、微軟、晶片製造商英偉達、
Ｆａｃｅｂｏｏｋ盤中早段一度上漲，但收市挫逾２％。
　　百事作為首批公布次季業績的美企僅漲０﹒３％，惟公司季度業績已超預期，旗下菲多利、
奇多等零食在疫情期間銷量激增。
　　特斯拉亦跌３﹒１％，惟盤中早段曾飆升１６％。特斯拉過去兩周一直猛漲，因為投資者都
押注特斯拉可能實現季度盈利，並可能成為標指成份股。
　　德國生物技術公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ躍升逾１０％，輝瑞攀升４％，兩公司聯合開發的兩種
實驗性新冠　肺炎疫苗獲得美國食品藥物管理局快速審批資格。
　　晶片製造商亞德諾半導體以２１０億美元收購對手Ｍａｘｉｍ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，推動後者股價漲８％，而亞德諾則跌５﹒８％。
　　指標十年期美債收益率升不足１個基點，報０﹒６３７％。（ａｌ）

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