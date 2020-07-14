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即市新聞

14/07/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》開始減少應市注碼

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和中性。美股與內地股市仍處於升浪中的時候，大家也許感受不到港股
正逐漸轉弱的勢頭。昨天（１３日）ＷＢＩ－ＳＴ和ＷＢＩ－ＭＴ攜手從＋１跌回零，代表短線
投機者、中線投資者與長線投資者均應減少應市注碼，暫時退守低位。中線投資者於現階段只宜
動用３７﹒５％資金持貨，組合內所持股票數目上限為６隻。
　　其實，早前港股往上突破橫行區頂部阻力後，已經升近量度升幅目標，而恆指陰燭周線圖上
上周錄得的「射擊之星」利淡轉向形態已經提醒了我們市況正式轉淡的可能性，只是大家因上周
五（１０日）晚美股有力再升，而有所輕視吧。今天（１４日）開始，我們須加倍留意淡友大戶
會否增強攻勢，向上周筆者於「梁業豪港股影音分析」內所提供的５個跌浪目標進發。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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