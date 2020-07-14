《缸邊隨筆－石鏡泉》聽話．市可走遠

《缸邊隨筆》近日Ａ股市場大升，成交大增，但就招來阿爺關注。上周末，國務院金融穩定

發展委員會（金融委）召開第三十六次會議，研究全面落實對資本市場違法犯罪行為「零容忍」

。



這次會議是由劉鶴主持，之後的國內傳媒有如下的標題。





「周末重磅！金融委全面落實『零容忍』，祭出Ａ股打假組合拳，嚴懲各類犯罪……來看四

大要點。」



「銀保監會規範跨市資金流動，嚴禁銀保違規參與場外配資。」



「金融委七大措施打擊違法犯罪，要求證監會牽頭建立『打擊資本市場違法活動協調工作小

組』。」



「嚴禁銀保機構違規參與場外配資、嚴厲打擊資金空轉和違規套利，銀保監會周末表態督促

引導資金『脫虛向實』。」





這些標題指向，跟住房政策一樣：「房，是用來住，不是用來炒」，在資本市場則是，「錢

，是用來投資於實業，不是用來炒」。當然，炒房之風不可全遏，同樣炒股之行，也不可全遏。

但要明白，阿爺已是於過去３個月，四次提出這個指向，炒股者可以不理，但如是過火了，阿爺

一定會出手，因為阿爺要保障，防範金融風險。



《證券日報》有報道：



銀保監會新聞發言人７月１１日指出，當前面臨的突出風險與挑戰有幾個方面，其中之一就

是部分市場亂像有所反彈。一些高風險影子銀行死灰復燃，有的以新形式新面目企圖捲土重來。

企業、住戶等部門槓桿率上升。部分資金違規流入房市股市，推高資產泡沫。



銀保監會新聞發言人表示，當前，面臨的突出風險與挑戰有以下四個方面：



一是不良資產上升壓力加大。今年初以來帳面不良貸款餘額雖然增加不明顯，但由於經濟下

行在金融領域反映有一定時滯，加之宏觀政策短期對沖效應等，違約風險暫時被延緩暴露，預計

在今後一段時期不良貸款會陸續呈現和上升。



二是部分中小金融機構問題較為嚴重。有的銀行、保險或信託公司，存在大股東操縱和內部

人控制，公司治理機制失效，資產負債基礎原本就比較脆弱，資產質量在疫情衝擊下加速劣變，

風險不斷積累。



三是部分市場亂像有所反彈。一些高風險影子銀行死灰復燃，有的以新形式新面目企圖捲土

重來。企業、住戶等部門槓桿率上升。部分資金違規流入房市股市，推高資產泡沫。



四是違法違規行為時有發生。如２０２０年１月起開始被逐步揭露的武漢金凰假黃金事件，

牽涉多家銀行、保險和信託機構，除了企業本身的原因外，也暴露出一些金融機構內部控制和風

險管理形同虛設，需引起高度重視。



「截至６月末，各機構報告的不良貸款餘額和不良貸款率總體較年初有所上升。」銀保監會

新聞發言人稱，一些銀行、企業和地方政府不願主動暴露不良，有的甚至故意粉飾和隱瞞。總的

來說，當前不良貸款並未充分暴露，存在較大上升壓力。



儘管目前國內經濟運行邊際改善，但還未回歸正常水平。境外疫情尚未得到有效控制，世界

經濟面臨深度衰退。同時，一些受疫情影響較重的行業和企業經營壓力巨大，還款能力下降。



銀保監會方面表示，雖然已經採取了臨時延期還本付息、借新還舊、展期、修改貸款合同等

對沖政策措施，但經營不善的企業本身存在的問題並沒有根本解決，今後仍然存在較大違約風險

。



在此情況之下，造好不良貸款可能大幅反彈的準備十分必要。銀保監會新聞發言人表示，一

方面要進一步做實資產分類，另一方面要繼續加大處置力度，今年不良資產處置金額要在去年基

礎上合理增加，降低撥備覆蓋率釋放的資源必須全部用於處置不良。



＊場外配資應該收斂＊



阿爺是未雨綢繆，因為銀行的資本和撥備整體雖較充足，但分布不平均，整體仍有撥備缺口

超３５００億元，而現時撥備覆蓋率最底標準是１００％。



這即是謂，投資者如要投資於國內金融股，先要考慮撥備應處１００％以上，不然賺了的利

潤，會被阿爺要求先填撥備氹。



道雖高一呎，但魔高可一丈，有違規配資者私底下表示，罰就罰，因為賺錢機會與罰款機會

均等。



「場外配資業務員竟稱：罰就罰，機會與風險並存。」



雖然阿爺已立了例，非法配資是違規，但有錢賺之事，殺頭也有人幹，證監也公布已２５８

家違規的場外配資平台。



「股市火了，非法配資土重來！證監會出手，曝光２５８家場外配資平台」



如果屢禁不止，阿爺一旦改例，如加重罰款，甚至要坐牢，這些場外配資是禁之不絕，但如

場外配資能聽話，收斂下，這個牛市，才可走長遠些。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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