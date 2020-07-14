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即市新聞

14/07/2020 08:39

《國企紅籌》津創環保折讓２６％定向發Ａ股，集資最多１８億人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）批准擬向
天津市政投資、長江生態及三峽資本發行３﹒２４億股新Ａ股，發行價為５﹒５６元（人民幣，
下同），較上日Ａ股收市價７﹒５２元折讓２６﹒０６％，相當於擴大後已發行Ａ股約２２﹒９
４％及已發行股本約１８﹒４９％。募集資金總額預計最多１８億元，擬全部用於償還有息負債
及補充流動資金。
　　天津市政投資原持有集團５０﹒１４％股權，其同意按發行價以２億元認購３５９７﹒１２
股Ａ股，佔擬發行Ａ股總數約１１﹒１１％。但其所持股權將攤薄至４２﹒９２％。
　　作為戰略投資，三峽集團全資附屬長江生態同意按發行價以１０億元認購近１﹒８億股Ａ股
，佔擬發行Ａ股總數的５５﹒５６％，及三峽集團持股７０％的三峽資本同意按發行價以６億元
認購１﹒０８億股Ａ股，佔擬發行Ａ股總數的３３﹒３３％。股份禁售期１８個月。
　　就項目合作開發方面，集團與戰略投資者將共同開發長江經濟帶環保市場，推進「長江大保
護項目」。就項目合作運營方面，集團擁有國內成熟的水務項目運　營經驗，而長江生態在長江
經濟帶擁有大量的污水處理項目，在市場化條件下，長江生態可將部分項目委託集團運營，滿足
其項目運營需求，同時提高集團「輕資產」運營業務比重。（ｎｓ）

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